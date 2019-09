Governatore Veneto (Lega) in video su vendemmia con scene omoerotiche e uomini in parrucca e boa di struzzo

Connect on Linked in

Forniamo le immagini estratte (e opportunamente censurate) del penoso video per cui Zaia, governatore leghista del Veneto, si è prestato come interprete. Si tratta della promozione della vendemmia – Prosecco (Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene). Non crediamo sia necessario aggiungere commenti, anche perché sarebbero la ripetizione di cose già dette in tempi non sospetti.





