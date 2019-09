Herald Sun: per la sesta volta nave di ecologisti (climate change) resta bloccata nel ghiaccio, salvati in elicottero

Foto da qui

L’Herald Sun ci racconta il principio di realtà.

Non ditelo a Francesco, a Greta o ai ragazzi del Sinodo Amazzonico ma è la sesta volta che una nave con equipaggio ecologista, partita per il Polo con l’intenzione di dar testimonianza su global warming, climate change, ecc, resta bloccata nei ghiacchi.

Pochi giorni fa è stato il turno della MS Malmo, una nave

on Arctic tour with Climate Change documentary film team, and tourists, concerned with Climate Change and melting Arctic ice. All 16 Climate Change warriors were evacuated by helicopter.

Insomma, pare abbiano incontrato il ghiaccio che forse pensavano sciolto. E in quantità tale da dover convocare un inquinantissimo elicottero per portare a casa la pelle.

Ma c’è di più, aggiunge l’Herald Sun:

MS Malmö is following the trail of the polar vessel Quest, which in 1931 was the base ship for a Norwegian-Swedish expedition mapping a.o. Nordaustlandet.

La nave seguiva una rotta che fu percorsa nel 1931, forse senza tutto quella fastidiosa acqua gelata.

