Il fanatismo ambientalista sale in cattedra

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

di Andrea Fauro

“Tutti gli studenti sono invitati a partecipare allo sciopero ecologista di venerdi 27 settembre sul tema dei cambiamenti climatici” a dirlo non è un attempato signore nostalgico del Sessantotto e nemmeno uno studente con poca voglia di lavorare…ma il Ministro della Pubblica Istruzione in persona.

Se non fosse una cosa vera ci sarebbe da ridere: il ministro Lorenzo Fioramonti dopo la bizzarra idea di tassare merendine e bibite per stipendiare i funzionari statali operanti nelle scuole laiche, ne spara un’altra inviando una circolare a tutti i dirigenti scolastici e invitandoli a giustificare le assenze di quei studenti che marineranno la scuola il giorno venerdì 27 settembre in occasione della festività liturgica della nuova religione ambientalista inerente lo “ sciopero del clima”.

Lo sciopero su paradossale ordine del governo, è un chiaro campanello d’allarme sulla dittatura culturale portata avanti dall’establishment.

Ma veniamo al dunque…per quale motivo i giovani italiani dovranno disertare i banchi? Ma ovvio… per salvare il pianeta !!!

Il regimi rivoluzionari hanno sempre avuto molta cura di avere la gioventù sotto il loro controllo a discapito delle famiglie, della Chiesa e dell’educazione cristiana che per secoli ha caratterizzato la nostra civiltà: dal XIX secolo in poi la scuola è sempre stata una perfetta macchina ideologica di rieducazione volta a plasmare il rivoluzionario di domani.

E’ evidente che la sporcizia nelle strade e l’inquinamento avendo conseguenze dirette sulla nostra salute e sul decoro siano problemi da risolvere ma alla luce del buon senso e del realismo cristiano, non dell’ambientalismo talebano che fa degli esseri umani un pericolo da eliminare e l’ambiente una divinità da adorare….anche perché il fine dell’uomo è salvarsi l’anima non salvare il pianeta.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet