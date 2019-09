[IL PORCOSPINO] Firmato Bibbiano

Connect on Linked in

Puntuto e insieme simpatico, il porcospino ficca il musetto nelle questioni scottanti e la sua livrea è refrattaria al politicamente corretto. [RS]

Il giornalista Rai Fabio Sanfilippo, denunciato per avere pubblicamente (su FB) invitato Salvini al suicidio, concludeva così il post incriminato: “Quello che non ti perdonerò è di aver plagiato la mente di due miei nipoti. Con i miei figli non ci sei riuscito. Mi dispiace per tua figlia, ma avrà tempo per riprendersi, basta farla seguire da persona qualificate. In bocca al lupo». Il metodo Cirinnà è gia operativo.

