L’elenco completo e ufficiale (oltre che agghiacciante) dei partecipanti al Sinodo Amazzonico

Assemblea Speciale per la Regione Panamazzonica (6-27 ottobre 2019) – Elenco dei Partecipanti, 21.09.2019



AMAZZONIA:

NUOVI CAMMINI PER LA CHIESA

E PER UNA ECOLOGIA INTEGRALE

Elenco dei Partecipanti

A – ELENCO DEI MEMBRI SECONDO IL TITOLO DI PARTECIPAZIONE

I. PRESIDENTE

Francesco, Sommo Pontefice

II. SEGRETARIO GENERALE

Sua Em.za Rev.ma Card. Lorenzo Baldisseri

III. PRESIDENTI DELEGATI

Sua Em.za Rev.ma Card. Baltazar Enrique Porras Cardozo, Amministratore Apostolico “sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis” di Caracas, Arcivescovo di Mérida (Venezuela)

Sua Em.za Rev.ma Card. Pedro Ricardo Barreto Jimeno, s.i., Arcivescovo di Huancayo (Perú), Vice Presidente della Rete Ecclesiale Panamazzonica

Sua Em.za Rev.ma Card. João Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica (Città del Vaticano)

IV. RELATORE GENERALE

Sua Em.za Rev.ma Card. Cláudio Hummes, o.f.m., Arcivescovo emerito di São Paulo (Brasile), Presidente della Commissione Episcopale per l’Amazzonia della Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile (c.n.b.b.), Presidente della Rete Ecclesiale Panamazzonica (repam)

V. SEGRETARI SPECIALI

Rev.do P. Michael Czerny, s.i., Sotto-Segretario della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (Città del Vaticano)

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. David Martínez de Aguirre Guinea, o.p., Vescovo titolare di Izirzada, Vicario Apostolico di Puerto Maldonado (Perú)

VI. COMMISSIONE PER L’INFORMAZIONE

Presidente

Dott. Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione (Città del Vaticano)

Segretario

Rev.do P. Giacomo Costa, s.i., Direttore della Rivista Aggiornamenti Sociali, Presidente della Fondazione Culturale San Fedele, Vicepresidente della Fondazione Carlo Maria Martini (Italia)

Membri di diritto

Dott. Andrea Tornielli, Direttore Editoriale del Dicastero per la Comunicazione (Città del Vaticano)

Dott. Matteo Bruni, Direttore della Sala Stampa della Santa Sede (Città del Vaticano)

Sig. Mauricio López Oropeza, Segretario Esecutivo della Rete Ecclesiale Panamazzonica (Ecuador)

Rev.da Suora Maria Irene Lopes Dos Santos, S.C.M.S.T.B.G., della Congregazione delle Carmelitane Missionarie di S. Teresa del Bambin Gesù, Assessore della Commissione Episcopale per l’Amazzonia della CNBB (Brasile)

VII. COMMISSIONE PER LE CONTROVERSIE

Presidente

Sua Em.za Rev.ma Card. Giuseppe Versaldi, Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica (degli Istituti di Studi) (Città del Vaticano)

Membri

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Wellington Tadeu de Queiroz Vieira, Vescovo di Cristalândia (Brasile)

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jorge Herbas Balderrama, o.f.m., Vescovo Prelato di Aiquile (Bolivia)

VIII. PRESIDENZA DELLA RETE ECCLESIALE PANAMAZZONICA (REPAM)

Sua Em.za Rev.ma Card. Cláudio Hummes, o.f.m., Arcivescovo emerito di São Paulo (Brasile), Presidente della Commissione Episcopale per l’Amazzonia della Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile (c.n.b.b.), Presidente della Rete Ecclesiale Panamazzonica (repam)

Sua Em.za Rev.ma Card. Pedro Ricardo Barreto Jimeno, s.i., Arcivescovo di Huancayo (Perú), Vice Presidente della Rete Ecclesiale Panamazzonica

Sig. Mauricio López Oropeza, Segretario Esecutivo della Rete Ecclesiale Panamazzonica (Ecuador)

IX. DALLE CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE DELLA REGIONE PANAMAZZONICA

ANTILLE

1. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Gabriel Malzaire, Vescovo di Roseau, Presidente della Conferenza Episcopale

2. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Francis Alleyne, o.s.b., Vescovo di Georgetown (Repubblica cooperativistica della Guyana)

3. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Karel Martinus Choennie, Vescovo di Paramaribo (Suriname)

4. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Emmanuel Lafont, Vescovo di Cayenne (Guyana Francese)

BOLIVIA

1. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ricardo Ernesto Centellas Guzmán, Vescovo di Potosí, Presidente della Conferenza Episcopale

2. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Oscar Omar Aparicio Céspedes, Arcivescovo di Cochabamba

3. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Waldo Rubén Barrionuevo Ramírez, c.ss.r., Vicario Apostolico di Reyes, Vescovo titolare di Vulturara

4. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Eugenio Coter, Vicario Apostolico di Pando, Vescovo titolare di Tibiuca

5. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Stanisław Dowlaszewicz Bilman, o.f.m. Conv., Vescovo titolare di Tigimma, Vescovo ausiliare di Santa Cruz de la Sierra

6. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Julio María Elías Montoya, o.f.m., Vicario Apostolico di El Beni, Vescovo titolare di Cuma

7. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Robert Herman Flock, Vescovo di San Ignacio de Velasco

8. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Juan Gómez, Vescovo titolare di Semta, Vescovo ausiliare di Cochabamba

9. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Sergio Alfredo Gualberti Calandrina, Arcivescovo di Santa Cruz de la Sierra

10. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jorge Herbas Balderrama, o.f.m., Vescovo Prelato di Aiquile

11. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. René Leigue Cesari, Vescovo titolare di Nepi, Vescovo ausiliare di Santa Cruz de la Sierra

12. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Juan Vargas Aruquipa, Vescovo di Coroico

BRASILE

1. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Walmor Oliveira de Azevedo, Arcivescovo di Belo Horizonte, Presidente della Conferenza Episcopale

2. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Albuquerque de Araújo, Vescovo titolare di Altava, Vescovo ausiliare di Manaus

3. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Benedito Araújo, Vescovo di Guajará-Mirim

4. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Bernardo Johannes Bahlmann, o.f.m., Vescovo di Óbidos

5. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Sebastião Bandeira Coêlho, Vescovo di Coroatá

6. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Fernando Barbosa dos Santos, c.m., Vescovo Prelato di Tefé

7. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vilsom Basso, s.c.i., Vescovo di Imperatriz

8. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Pedro Brito Guimarães, Arcivescovo di Palmas

9. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Derek John Christopher Byrne, s.p.s., Vescovo di Primavera do Leste-Paranatinga

10. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Rubival Cabral Britto, o.f.m. Cap., Vescovo di Grajaú

11. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos, s.d.b., Vescovo titolare di Feradi minore, Vescovo ausiliare di Manaus

12. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Evaldo Carvalho dos Santos, c.m., Vescovo di Viana

13. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José María Chaves dos Reis, Vescovo di Abaetetuba

14. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vital chitolina, s.c.i., Vescovo di Diamantino

15. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Adriano Ciocca Vasino, Vescovo Prelato di São Félix

16. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jesús María Cizaurre Berdonces, o.a.r., Vescovo di Bragança do Pará

17. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Pedro José Conti, Vescovo di Macapá

18. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vital Corbellini, Vescovo di Marabá

19. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Belisário da Silva, o.f.m., Arcivescovo di São Luís do Maranhão

20. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Mário Antônio da Silva, Vescovo di Roraima

21. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Altevir da Silva, c.s.sp., Vescovo di Cametá

22. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Antônio de Assis Ribeiro, s.d.b., Vescovo titolare di Babra, Vescovo ausiliare di Belém do Pará

23. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Wellington Tadeu de Queiroz Vieira, Vescovo di Cristalândia

24. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Philip Dickmans, Vescovo di Miracema do Tocantins

25. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jacy Diniz Rocha, Vescovo di São Luiz de Cáceres

26. Rev.do Mons. José Celestino dos Santos, Amministratore Diocesano di Ji-Paraná

27. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giuliano Frigeni, p.i.m.e., Vescovo di Parintins

28. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Flavio Giovenale, s.d.b., Vescovo di Cruzeiro do Sul

29. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Juventino Kestering, Vescovo di Rondonópolis – Guiratinga

30. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Canísio Klaus, Vescovo di Sinop

31. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jan Kot, o.m.i., Vescovo di Zé Doca

32. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Romualdo Matias Kujawski, Vescovo di Porto Nacional

33. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Sebastião Lima Duarte, Vescovo di Caxias do Maranhão

34. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Francisco Lima Soares, Vescovo di Carolina

35. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Ionilton Lisboa de Oliveira, s.d.v., Vescovo Prelato di Itacoatiara

36. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Protógenes José Luft, s.d.c., Vescovo di Barra do Garças

37. Rev.do Odirley Maia, Amministratore Diocesano di Santarém

38. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Armando Martín Gutiérrez, f.a.m., Vescovo di Bacabal

39. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Teodoro Mendes Tavares, c.s.sp., Vescovo di Ponta de Pedras

40. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Meinrad Franz Josef Merkel, c.s.sp., Vescovo di Humaitá

41. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. João Muniz Alves, o.f.m., Vescovo Prelato di Xingu

42. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Roque Paloschi, Arcivescovo di Porto Velho

43. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Zenildo Luiz Pereira da Silva, c.ss.r., Vescovo Prelato di Borba

44. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giovane Pereira de Melo, Vescovo di Tocantinópolis

45. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Joaquín Pertíñez Fernández, o.a.r., Vescovo di Rio Branco

46. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Marian Marek Piątek, c.ss.r., Vescovo di Coari

47. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Elio Rama, i.m.c., Vescovo di Pinheiro

48. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Irineu Roman, c.s.i., Vescovo titolare di Sertei, Vescovo ausiliare di Belém do Pará

49. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Santiago Sánchez Sebastián, o.a.r., Vescovo Prelato di Lábrea

50. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Wilmar Santin, o.carm., Vescovo Prelato di Itaituba

51. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Valdeci Santos Mendes, Vescovo di Brejo

52. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Evaristo Pascoal Spengler, o.f.m., Vescovo Prelato di Marajó

53. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Edson Tasquetto Damian, Vescovo di São Gabriel da Cachoeira

54. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Alberto Taveira Corrêa, Arcivescovo di Belém do Pará

55. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Neri José Tondello, Vescovo di Juína

56. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Carlo Verzeletti, Vescovo di Castanhal

57. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Dominique Marie Jean Denis You, Vescovo di Santísima Conceição do Araguaia

58. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Adolfo Zon Pereira, s.x., Vescovo di Alto Solimões

COLOMBIA

1. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Óscar Urbina Ortega, Arcivescovo di Villavicencio, Presidente della Conferenza Episcopale

2. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Edgar Aristizábal Quintero, Vescovo di Yopal

3. Rev.do José María Bolívar Monroy, Amministratore Diocesano di Arauca

4. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Nelson Jair Cardona Ramírez, Vescovo di San José del Guaviare

5. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Joselito Carreño Quiñónez, m.x.y., Vicario Apostolico di Inírida, Vescovo titolare di Paria di Proconsolare

6. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Raúl Alfonso Carrillo Martínez, Vicario Apostolico di Puerto Gaitán, Vescovo titolare di Afufenia

7. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Francisco Antonio Ceballos Escobar, c.ss.r., Vicario Apostolico di Puerto Carreño, Vescovo titolare di Zarna

8. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Figueroa Gómez, Vescovo di Granada en Colombia

9. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Medardo de Jesús Henao del Río, m.x.y., Vicario Apostolico di Mitú, Vescovo titolare di Case mediane

10. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Luis Albeiro Maldonado Monsalve, Vescovo di Mocoa-Sibundoy

11. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Omar de Jesús Mejía Giraldo, Arcivescovo di Florencia

12. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Francisco Javier Múnera Correa, i.m.c., Vescovo di San Vicente del Caguán

13. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Joaquín Humberto Pinzón Güiza, i.m.c., Vicario Apostolico di Puerto Leguízamo-Solano, Vescovo titolare di Ottocio

14. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Héctor Javier Pizarro Acevedo, o.a.r., Vicario Apostolico di Trinidad (Colombia), Vescovo titolare di Ceramo

15. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José de Jesús Quintero Díaz, Vicario Apostolico di Leticia, Vescovo titolare di Chimera

ECUADOR

1. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Eugenio Arellano Fernández, m.c.c.j., Vicario Apostolico di Esmeraldas, Vescovo titolare di Celle di Proconsolare, Presidente della Conferenza Episcopale

2. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Rafael Cob García, Vicario Apostolico di Puyo, Vescovo titolare di Cerbali

3. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Walter Jeová Heras Segarra, o.f.m., Vicario Apostolico di Zamora en Ecuador, Vescovo titolare di Vazari

4. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Adalberto Jiménez Mendoza, o.f.m. Cap., Vicario Apostolico di Aguarico, Vescovo titolare di Ubaba

5. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Celmo Lazzari, c.s.i., Vicario Apostolico di San Miguel de Sucumbíos, Vescovo titolare di Muzuca di Proconsolare

6. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Néstor Vidal Montesdeoca Becerra, s.d.b., Vicario Apostolico di Méndez, Vescovo titolare di Celle di Mauritania

7. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Adelio Pasqualotto, c.s.i., Vicario Apostolico di Napo, Vescovo titolare di Abtugni

PERÚ

1. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, o.f.m., Arcivescovo di Trujillo, Presidente della Conferenza Episcopale, Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (C.E.L.AM.)

2. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Emiliano Antonio Cisneros Martínez, o.a.r., Vescovo di Chachapoyas, Amministratore Apostolico “sede vacante” di Huamachuco

3. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Rafael Alfonso Escudero López-Brea, Vescovo Prelato di Moyobamba

4. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. David Martínez de Aguirre Guinea, o.p., Vescovo titolare di Izirzada, Vicario Apostolico di Puerto Maldonado

5. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Neri Menor Vargas, o.f.m., Vescovo di Huánuco

6. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Miguel Olaortúa Laspra, o.s.a., Vicario Apostolico di Iquitos, Vescovo titolare di Abbir maggiore

7. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Juan Bautista Tomás Oliver Climent, o.f.m., Vicario Apostolico di Requena, Vescovo titolare di Legis di Volumnio

8. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Augusto Martín Quijano Rodríguez, s.d.b., Vicario Apostolico di Pucallpa

9. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Javier Travieso Martín, c.m.f., Vicario Apostolico di San José del Amazonas, Vescovo titolare di Tubusuptu

10. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Gilberto Alfredo Vizcarra Mori, s.i., Vicario Apostolico di Jaén en Perú o San Francisco Javier, Vescovo titolare di Autenti

11. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Anton Žerdín, o.f.m., Vicario Apostolico di San Ramón, Vescovo titolare di Tucca terebentina

VENEZUELA

1. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Luis Azuaje Ayala, Arcivescovo di Maracaibo, Presidente della Conferenza Episcopale

2. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Felipe González González, o.f.m. Cap., Vicario Apostolico di Caroní, Vescovo titolare di Sinnuara

3. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Pablo Modesto González Pérez, s.d.b., Vescovo di Guasdualito

4. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ulises Antonio Gutiérrez Reyes, o. de m., Arcivescovo di Ciudad Bolívar

5. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jonny Eduardo Reyes Sequera, s.d.b., Vicario Apostolico di Puerto Ayacucho, Vescovo titolare di Canapio

6. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ernesto José Romero Rivas, o.f.m. Cap., Vicario Apostolico di Tucupita, Vescovo titolare di Novasparsa

7. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, o.s.a., Vescovo di Ciudad Guayana

X. CAPI DICASTERO DELLA CURIA ROMANA

1. Sua Em.za Rev.ma Card. Pietro Parolin, Segretario di Stato

2. Sua Em.za Rev.ma Card. Luis Francisco Ladaria Ferrer, s.i., Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede

3. Sua Em.za Rev.ma Card. Robert Sarah, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

4. Sua Em.za Rev.ma Card. Marc Ouellet, p.s.s., Prefetto della Congregazione per i Vescovi

5. Sua Em.za Rev.ma Card. Fernando Filoni, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli

6. Sua Em.za Rev.ma Card. Beniamino Stella, Prefetto della Congregazione per il Clero

7. Sua Em.za Rev.ma Card. João Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica

8. Sua Em.za Rev.ma Card. Giuseppe Versaldi, Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica (degli Istituti di Studi)

9. Sua Em.za Rev.ma Card. Kevin Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita

10. Sua Em.za Rev.ma Card. Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

11. Sua Em.za Rev.ma Card. Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore

12. Sua Em.za Rev.ma Card. Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani

13. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Salvatore Fisichella, Arcivescovo titolare di Voghenza, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione

XI. MEMBRI DI NOMINA PONTIFICIA

1. Sua Em.za Rev.ma Card. Christoph Schönborn, o.p., Arcivescovo di Wien, Presidente della Conferenza Episcopale (Austria)

2. Sua Em.za Rev.ma Card. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, s.d.b., Arcivescovo di Tegucigalpa (Honduras)

3. Sua Em.za Rev.ma Card. Seán Patrick O’Malley, o.f.m. Cap., Arcivescovo di Boston (Stati Uniti d’America)

4. Sua Em.za Rev.ma Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova, Presidente del Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (c.c.e.e.) (Italia)

5. Sua Em.za Rev.ma Card. Oswald Gracias, Arcivescovo di Bombay (India)

6. Sua Em.za Rev.ma Card. Reinhard Marx, Arcivescovo di München und Freising, Presidente della Conferenza Episcopale (Germania)

7. Sua Em.za Rev.ma Card. Baltazar Enrique Porras Cardozo, Amministratore Apostolico “sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis” di Caracas, Arcivescovo di Mérida (Venezuela)

8. Sua Em.za Rev.ma Card. John Ribat, m.s.c., Arcivescovo di Port Moresby (Papua Nuova Guinea)

9. Sua Em.za Rev.ma Card. Giuseppe Bertello, Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano

10. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Fridolin Ambongo Besungu, o.f.m. Cap., Arcivescovo di Kinshasa (Rep. Democratica del Congo)

11. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jean-Claude Hollerich, s.i., Arcivescovo di Luxembourg (Lussemburgo), Presidente della Commissio Episcopatuum Unionis Europaeae (com.e.c.e.)

12. Re.do P. Czerny, s.i., Sotto-Segretario della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (Città del Vaticano)

13. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Marcel Madila Basanguka, Arcivescovo di Kananga, (Rep. Democratica del Congo), Presidente dell’Association des Conférences Episcopales de l’Afrique Central (a.c.e.a.c.)

14. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto (Italia)

15. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vincenzo Paglia, Arcivescovo-Vescovo emerito di Terni-Narni-Amelia, Presidente Pontificia Accademia per la Vita; Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo ii” per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia (Città del Vaticano)

16. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Marcello Semeraro, Vescovo di Albano (Italia)

17. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Lionel Gendron, p.s.s., Vescovo di Saint-Jean – Longueuil (Canada)

18. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosinone-Veroli- Ferentino (Italia)

19. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Robert Walter McElroy, Vescovo di San Diego (Stati Uniti d’America)

20. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ángel José Macín, Vescovo di Reconquista (Argentina)

21. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Domenico Pompili, Vescovo di Rieti (Italia)

22. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jesús Esteban Sádaba Pérez, o.f.m. Cap., già Vicario Apostolico di Aguarico, Vescovo titolare di Assura (Ecuador)

23. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Carlos Bürgler, c.ss.r., già Vicario Apostolico di Reyes, Vescovo titolare di Sinnipsa (Bolivia)

24. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Gaetano Galbusera, s.d.b., già Vicario Apostolico di Pucallpa, Vescovo titolare di Mascula (Perú)

25. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Marcelo Sánchez Sorondo, Vescovo titolare di Vescovìo, Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali (Città del Vaticano)

26. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Marco Mellino, Vescovo titolare di Cresima, Segretario Aggiunto del Consiglio di Cardinali (Città del Vaticano)

27. Rev.do P. Sebastián Robledo, o.f.m., Parroco della Chiesa di San Francesco Solano, Corrientes (Argentina)

28. Rev.do P. Antonino Spadaro, s.i., Direttore della Rivista La Civiltà Cattolica (Italia)

29. Rev.do P. Mauricio García Durán, s.i., Direttore del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati [sjr] (Colombia)

30. Rev.do P. Giacomo Costa, s.i., Direttore della Rivista Aggiornamenti Sociali, Presidente della Fondazione Culturale San Fedele, Vice presidente della Fondazione Carlo Maria Martini (Italia)

31. Rev.do Martín Lasarte Topolanski, s.d.b., Collaboratore del Dicastero Salesiano Centrale delle Missioni (Angola)

32. Rev.do Rossano Sala, s.d.b., Professore di Pastorale Giovanile presso la Pontificia Università Salesiana e Direttore della Rivista Note di Pastorale Giovanile (Italia)

33. Rev.do Claudio Siquihua Pérez, Parroco della parrocchia di Nuestra Señora del Rosario di Aucayo (Perù)

XII. ELETTI DALL’UNIONE DEI SUPERIORI GENERALI [U.S.G.]

1. Rev.do P. Saul Ruiz Alvarez, s.x., Pia Società di S. Francesco Saverio per le Missione Estere (Saveriani); Superiore Regionale Missionari Saveriani Brasile Nord – Amazzonia (Brasile)

2. Rev.do P. Dario Bossi, m.c.c.j., Missionari Comboniani del Cuore di Gesù; Superiore Provinciale dei Missionari Comboniani in Brasile, Membro della repam e della Rete Iglesias y Minería (Brasile)

3. Rev.do P. Valmir Ramos, o.f.m., Ordine Francescano Frati Minori; Consigliere Generale per l’America Latina e Animatore Generale per l’Evangelizzazione (Italia)

4. Rev.do P. Roberto Carrasco, o.m.i., Missionario Oblati di Maria Immacolata; studente del II ciclo presso la Pontificia Università Salesiana di Roma, licenza in Scienze delle Comunicazioni Sociali (Italia)

5. Rev.do P. Celestino Ceretta, s.a.c., Società dell’Apostolato Cattolico (Pallottini); Vicario parrocchiale e ausiliare dell’area pastorale di Ponta Negra (Manaus, Brasile); Professore di Storia della Chiesa in Amazzonia (Brasile)

6. Rev.do P. José Amarildo Luciano da Silva, c.s.s.r., Congregazione del Santissimo Redentore (Redentoristi o Liguorini); Superiore Vice Provinciale dei Redentoristi in Manaus (Brasile)

7. Rev.do P. Alfredo Ferro Medina, s.i., Compagnia di Gesù (Gesuiti); Coordinatore del Progetto Pan-Amazzonico della cpal (Colombia)

8. Rev.do P. Sidney Dornelas, c.s., Missionari di San Carlo (Scalabriniani); Direttore del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (cemla) (Argentina)

9. Rev.do P. Rosario Cimino, p.o.c.r., Preposito Generale dei Pii Operai Catechisti Rurali Missionari Ardorini (Italia)

10. Rev.do P. Raimundo Aristides da Silva, c.r.l., Canonici Regolari Lateranensi; Vicario parrocchiale e insegnante di pastorale biblica presso il “Centro Biblico Verbo” (Brasile)

11. Rev.do P. Jesús María Aristín Seco, c.p., Congregazione della Passione di Gesù (Passionisti), Amministratore Apostolico sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis del Vicariato Apostolico di Yurimaguas (Perù)

12. Fr. Miguel Angel González Antolín, f.s.f., Fratelli della Sacra Famiglia di Belley; Directtore della Scuola Sagrada Familia de Ambato (Ecuador)

13. Rev.do P. Roberto Jaramillo, s.i., Compagnia di Gesú (Gesuiti); Presidente della Conferenza dei Provinciali dell’America Latina [cpal] (Perú)

14. Rev.do P. Gilberto Orsolin, s.a.c., Società dell’Apostolato Cattolico (Pallottini); Membro del Consiglio Provinciale; Direttore della Faculdade Palotina de Santa Maria [fapas] (Brasile)

15. Rev.do P. José Boeing, s.v.d., Società del Verbo Divino (Verbiti); Paróquia de Trairão, São José Operário, lavoro pastorale nell’area di gpic [Giustizia, pace e integrità del creato] (Brasile)

XIII. MEMBRI DEL CONSIGLIO PRESINODALE

1. Sua Em.za Rev.ma Card. Cláudio Hummes, o.f.m., Arcivescovo emerito di São Paulo (Brasile), Presidente della Commissione Episcopale per l’Amazzonia della Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile (c.n.b.b.), Presidente della Rete Ecclesiale Panamazzonica (repam)

2. Sua Em.za Rev.ma Card. Carlos Aguiar Retes, Arcivescovo di México (Messico)

3. Sua Em.za Rev.ma Card. Pedro Ricardo Barreto Jimeno, s.i., Arcivescovo di Huancayo (Perú), Vice Presidente della Rete Ecclesiale Panamazzonica

4. Sua Em.za Rev.ma Card. Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (Città del Vaticano)

5. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Ángel Divassón Cilveti, s.d.b., già Vicario Apostolico di Puerto Ayacucho, Vescovo titolare di Bamaccora (Venezuela)

6. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Edmundo Ponciano Valenzuela Mellid, s.d.b., Arcivescovo di Asunción, (Paraguay)

7. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Óscar Vicente Ojea, Vescovo di San Isidro, Presidente della Conferenza Episcopale (Argentina)

8. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Paul Richard Gallagher, Arcivescovo titolare di Hodelm, Segretario della Segreteria di Stato per i Rapporti con gli Stati (Città del Vaticano)

9. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Roque Paloschi, Arcivescovo di Porto Velho (Brasile)

10. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Joaquín Humberto Pinzón Güiza, i.m.c., Vicario Apostolico di Puerto Leguízamo-Solano, Vescovo titolare di Ottocio (Colombia)

11. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. David Martínez de Aguirre Guinea, o.p., Vescovo titolare di Izirzada, Vicario Apostolico di Puerto Maldonado (Perú)

12. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Rafael Cob García, Vicario Apostolico di Puyo, Vescovo titolare di Cerbali (Ecuador)

13. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Neri José Tondello, Vescovo di Juína (Brasile)

14. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Erwin Kräutler, c.pp.s., Vescovo Prelato emerito di Xingu (Brasile)

15. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Karel Martinus Choennie, Vescovo di Paramaribo (Suriname)

16. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Eugenio Coter, Vicario Apostolico di Pando, Vescovo titolare di Tibiuca (Bolivia)

17. Rev.da Suora Gloria Liliana Franco Echeverri, o.d.n., Presidente della Confederazione Latino-Americana dei Religiosi [c.l.a.r.] (Colombia)

18. Rev.da Suora María Irene Lopes dos Santos, s.c.m.s.t.b.g., della Congregazione delle Carmelitane Missionarie di S. Teresa del Bambin Gesù, Assessore della Commissione Episcopale per l’Amazzonia della cnbb (Brasile)

19. Sig. Mauricio López Oropeza, Segretario Esecutivo della Rete Ecclesiale Panamazzonica (Ecuador)

XIV. SOTTO-SEGRETARIO DEL SINODO DEI VESCOVI

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Fabio Fabene, Vescovo titolare di Montefiascone (Città del Vaticano)

B. ALTRI PARTECIPANTI

I. COLLABORATORI DEL SEGRETARIO SPECIALE [ESPERTI]

1. Sig. Joaquim Alberto Andrade Silva, Esperto in Pastoralità e Diritti Umani, Unione Brasiliana Educazione Cattolica (Brasile)

2. Rev.do P. Adelson Araújo dos Santos, S.I., Docente incaricato presso l’Istituto di Spiritualità della Pontificia Università Gregoriana di Roma (Brasile)

3. Rev.da Suora Mercedes Virginia Arroyo Rizopatrón, Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús, activa en la comunidad nativa de Caco Macaya, del grupo étnico Shipibo-Konibo en el departamento de Ucayali (Perú)

4. Rev.do Giovanni Bottasso, s.d.b., già Professore dell’Università Salesiana di Quito. Investigador especializado en Amazonía y Pueblos originarios (Ecuador)

5. Rev.do Agenor Brighenti, Presidente del Instituto Nacional de Pastoral de la Conferencia Episcopal de Brasil y Miembro del Equipo de Reflexión Teológica del celam (Brasile)

6. Rev.do P. Giuseppe Buffon, o.f.m., Decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Antonianum (Italia)

7. Rev.mo Mons. Raimundo Possidonio Carrera da Mata, Professore di Storia Ecclesiastica (Brasile)

8. Rev.do P. Víctor Codina, s.i., Professore di Teologia presso l’Università Cattolica di Cochabamba (Bolivia)

9. Dott.ssa Marcia María de Oliveira, Dottore in Società e culture Amazzoniche, post grado in Società e frontiere, Esperta in Storia della Chiesa in Amazzonia (Brasile)

10. Rev.do Bernardo Estrada, Professore Ordinario di Nuovo Testamento presso la Pontificia Università della Santa Croce (Italia)

11. Rev.do Carlos María Galli, Membro della Commissione Teologica Internazionale (Argentina)

12. Rev.do P. Paolo Garuti, o.p., Docente ordinario di Esegesi del Nuovo Testamento – Pontificia Università San Tommaso, Roma; Docente invitato annuale – École Biblique et Archéologique Française, Gerusalemme (Italia)

13. Dott.ssa Ima Célia Guimarães Vieira, Membro della Commissione Nazionale per il Medio-ambiente conama (Brasile)

14. Rev.do P. José María Hernández Martinez, c.m.f., Professore emerito di Teologia sacramentaria (Italia)

15. Rev.do Peter Hughes, Esperto in Dottrina Sociale della Chiesa e Magistero in America Latina (Perú)

16. Rev.do Mauricio Jardim, Presidente delle Pontificie Opere Missionarie in Brasile (Brasile)

17. Rev.do Eleazar López Hernández, Esperto in teologia india, sacerdote indigeno cattolico appartenente al popolo zapoteca, membro del Centro Nazionale di Aiuto alle Missioni Indigene (Messico)

18. Rev.do Roberto Malvezzi, Esperto in medio ambiente, in particolare sull’acqua (Brasile)

19. Rev.do P. Fernando Héctor Roca Alcázar, s.i., Dottore in Antropologia Sociale ed Etnobiologia, esperto in Amazzonia e Botanica (Perú)

20. Rev.do P. Manuel Jesús Romero Blanco, o.p., Dottorando in Storia della Chiesa in Amazzonia (Spagna)

21. Rev.do Justino Sarmento Rezende, s.d.b., Esperto in Spiritualità indigena e pastorale inculturata (Brasile)

22. Rev.do Paulo Suess, Dottore in Teologia Fondamentale, esperto in Teologia inculturata e pastorale in Amazzonia tra i popoli indigeni (Brasile)

23. Rev.da Suora Birgit Weiler, della Congregazione delle Suore Missionarie Mediche, collaboratrice nella Pastorale per la cura del creato della Commissione Episcopale di Azione Sociale della Conferenza Episcopale Peruviana (Perú)

24. Rev.do P. Humberto Miguel Yáñez, s.i., Professore Ordinario di Teologia Morale presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma (Italia)

25. Rev.do Augusto Zampini, Officiale del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (Città del Vaticano)

II. UDITRICI E UDITORI

1. Sig. Aikumale Alemin, candidato al Diaconato permanente e membro del gruppo etnico “Amerindian Wayana” (Guyana Francese)

2. Sig.a Dorismeire Almeida de Vasconcelos, Coordinatrice della pastorale e movimenti di difesa dei diritti umani e ambientali, Prelatura del Xingu (Brasile)

3. Rev.do Diacono Francisco Andrade de Lima, Segretario Esecutivo Regionale Nord 1 cnbb (Brasile).

4. Dott.ssa Tania Ávila Meneses, agente di pastorale giovanile (Bolivia)

5. Fr. Carlos Azcona, o.f.m. Cap., Fraternità TIPUTINI (Ecuador)

6. Rev.da Suora Roselei Bertoldo, i.c.m., delle Suore del Cuore Immacolato di Maria, Rete “Un grido per la Vita”, Chiesa di frontiera, lotta al traffico di persone (Brasile)

7. Rev.da Suora Marlene Fatima Betlinski, s.f.a., delle Suore Francescane Angeline, responsabile dell’Amministrazione Generale delle 37 comunità rurali dell’Area Pastorale Santa Clara (Brasile) [u.i.s.g.]

8. Rev.da Suora Daniela Adriana Cannavina, s.c.m.r., delle Suore Cappuccine di Madre Rubatto, Segretaria Generale della clar (Colombia) [u.i.s.g.]

9. Rev.do P. Guilhermo Antonio Cardona Grisales, s.i., Direttore del Centro dei Diritti Umani dell’Arcidiocesi di Manaus (Brasile)

10. Prof. Guzmán Carriquiry, già Segretario della Vice Presidenza della Pontificia Commissione per l’America Latina (Città del Vaticano)

11. Sig.a Leah Rose Casimero, academic coordinator of the Quality Bilingual Education Programme for Wapichan children (qbewc) (Guyana)

12. Rev.da Suora Alba Teresa Cediel Castillo, m.m.l., delle Suore Missionarie di Maria Immacolata e di SS. Caterina da Siena(Colombia) [u.i.s.g.]

13. Sig.a Judite da Rocha, Coordinatrice Nazionale del Movimento delle vittime delle dighe (Brasile)

14. Rev.do P. Corrado Dalmonego, i.m.c., Missionario della Consolata nello stato di Roraima, presso le comunità Yanomami dell’Amazzonia (Brasile)

15. Rev.da Suora Raimunda Nonata de Aguiar Bezerra, delle Suore di Nostra Signora, coordinatrice dell’area Giustizia e Pace nella Congregazione, rappresentante per la ong, unanima, della Congregazione presso le Nazione Unite, membro della rete anti-tratta “Um grito pela vida” (Brasile) [u.i.s.g.]

16. Dott. Felicio de Araujo Pontes Junior, Procuratore della Repubblica, specialista in diritti dei popoli indigeni (Brasile)

17. Rev.da Suora Maria Carmelita de Lima Conceição, f.m.a., delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Superiora provinciale dell’Ispettoria “Laura Vicuña” di Manaus (Brasile) [u.i.s.g.]

18. Rev.da Suora Mariluce dos Santos Mesquita, f.m.a., delle Figlie di Maria Ausiliatrice, religiosa appartenente all’etnia Barassana (Brasile)

19. Rev.da Suora Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante, Commissione Giustizia e Pace, Belem; Chiesa di frontiera, Rete “Un Grido per la Vita” (Brasile)

20. Rev.da Suora Gloria Liliana Franco Echeverri, o.d.n., Presidente della Confederazione Latino-Americana dei Religiosi [c.l.a.r.] (Colombia)

21. Rev.da Suora Francinete Galvão Noronha, religiosa appartenente all’etnia Tuyuka (Brasile)

22. Sig. Domenico Gaudioso, esperto in cambiamenti climatici, ex dirigente all’ispra (Italia)

23. Sig.a Lidia Gloria Grefa Tanguila, Locutora indígena de la Radio Voz del Napo (Ecuador)

24. Sig.a Patricia Gualinga, Leader indigena nella difesa dei diritti umani delle comunità Kichwa di Sarayaku (Ecuador)

25. Sig. José Narciso Jamioy Muchavisoy, profesional en administración de empresas y magíster en etnolingüística; taita (maestro) del clan Kamëntsá (Colombia)

26. Dott. Aloysius Rajkumar John, Segretario Generale di Caritas Internationalis (Francia).

27. Sig. César Leonidas Licuy Grefa, rappresentante del sicne Nacional de los Servidores Indígenas Catolicos del Ecuador (Ecuador)

28. Rev.do Zenildo Lima da Silva, Rettore del Seminario São José di Manaus e Vice Presidente dell’Organizzazione dei Seminari e Istituti del Brasile (osib) (Brasile)

29. Rev.da Suora María Irene Lopes dos Santos, s.c.m.s.t.b.g., della Congregazione delle Carmelitane Missionarie di S. Teresa del Bambin Gesù, Assessore della Commissione Episcopale per l’Amazzonia della cnbb (Brasile)

30. Rev.do Luis Ferney López Jiménez, Segretario del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Populorum Progressio (Colombia)

31. Sig. Mauricio López Oropeza, Segretario Esecutivo della Rete Ecclesiale Panamazzonica (Ecuador)

32. Fr. Joao Gutemberg Mariano Coelho Sampaio, f.m.s., Organizzatore di attività e iniziative della repam legate all’ecologia integrale (Brasile)

33. Sig.a Moema Maria Marques de Miranda, Assessore della repam e di “Chiese e minerazione” (Brasile)

34. Sig. Enrique Matareco Pofueco, Animador de la fe y Líder del pueblo indígena Ignaciano Mojeño en Bolivia (Bolivia)

35. Rev.do P. Rigobert Minani, s.i., Coordinatore del “Réseu Ecclesial du Bassin du Congo” [rebac] (Rep. Democratica del Congo)

36. Rev.da Suora Arizete Miranda Dinelly, c.s.a., della Congregazione di Nossa Senhora – Cônegas de Santo Agostinho, Membro dell’Equipe Itinerante “Tenda Amazônica”, Membro della repam e della clar (Brasile) [u.i.s.g.]

37. Rev.do P. Giovanni Mometti, sacerdote della Diocesi di Brescia, missionario in Amazzonia (Italia)

38. Rev.da Suora Gervis Monteiro da Silva, f.s.p., della Congregazione delle Figlie di San Paolo, membro dell’Equipe itinerante nella regione amazzonica (Brasile) [u.i.s.g.]

39. Rev.da Suora Mary Agnes Njeri Mwangi, delle Suore Missionarie della Consolata, esperta in Teologia indigena e Dialogo interreligioso, coinvolta nel cammino della Chiesa in Roraima, in particolare nella pastorale dei Popoli Originari (Brasile) [u.i.s.g.]

40. Sig.a Maria Petronila Neto, Agente di pastorale nell’Arcidiocesi di Porto Velho (Brasile)

41. Rev.do Raimundo Vanthuy Neto, Direttore dell’Istituto di Teologia Pastorale e Insegnamento Superiore dell’Amazzonia (itepes) (Brasile)

42. Sig.a Yesica Patiachi Tayori, Docente bilingue del popolo indigena Harakbut; Membro della pastorale indigena del Vicariato Apostolico di Puerto Maldonado (Perú)

43. Rev.da Suora Laura Vicuña Pereira Manso, c.f., Agente di pastorale presso il popolo Karipuna (Brasile)

44. Sig. Silverius Vitus Perry, indigeno della etnia Wapichan, Coordinatore bilingue del programma educazionale “Wapichan children” (Repubblica Cooperativistica della Guyana)

45. Sig. Carlo Petrini, Fondatore e Presidente dell’associazione no-profit Slow Food e dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Italia)

46. Sig.a Anitalia Claxi Pijachi Kuyuedo, Promotora de la identidad cultural y de la educación bilingüe del pueblo indígena Huitoto Ocaina (Colombia)

47. Rev.do Diacono Francisco Salvador Pontes Filho, dell’Arcidiocesi di Manaus – Presidente della Commissione Nazionale dei Diaconi (Brasile)

48. Sig.a Marcivana Rodrigues Paiva, rappresentante del gruppo etnico sateré mawé (Brasile)

49. Rev.da Suora Zully Rosa Rojas Quispe, m.d.r., delle Suore Missionarie Domenicane del Santo Rosario, Membro dell’Equipe itinerante “Bajo Madre de Dios”, impegnata nella pastorale indigena del Vicariato Apostolico di Puerto Madonado (Perú) [u.i.s.g.]

50. Rev.da Suora Nelly Sempértegui Ramirez, Membro delle “Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús”, Docente e Direttrice dell’Istituto Tecnologico Superiore Pubblico in Consorcanqui, Amazzonia (Perù) [u.i.s.g.]

51. Sig. Delio Siticonatzi Camaiteri, membro del popolo Ashaninca, gruppo etnico amazzonico (Perù)

52. Sig. César Tánguila, Presidente del sicnie amazónico (Servidores de la Iglesia Católica de las Nacionalidades indígenas del Ecuador) (Ecuador)

53. Dott. Eutimio Tiliacos, Segretario Generale della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice (Italia)

54. Sig. Tapi Yawalapiti, Leader delle 16 tribù di Alto-Xingu, Mato Grosso (Brasile)

55. Rev.da Suora Inés Azucena Zambrano Jara, m.m.i., delle Suore Missionarie di Maria Immacolata e di S. Caterina da Siena, (Colombia)

III. SEGRETERIA GENERALE DEL SINODO DEI VESCOVI

Membri

Rev.mo Mons. Etienne Brocard

Dott. Alfonso Cauteruccio

Rev.mo Mons. Daniel Emilio Estivill

Rev.do Ambrogio Ivan Samus

Rev.do P. Raffaele Lanzilli, s.i.

Rev.do Pasquale Bua

Rev.do Justo Ariel Beramendi Orellana

Dott.ssa Cristiane Murray

Rev.do P. Pablo Mora, s.i.

Sig.a Paola Volterra Toppano

Dott.ssa Federica Vivian

Sig. Pietro Camilli

Sig. Andrea Cimino

Consultori

Rev.do P. Manuel Jesús Arroba Conde, c.m.f., Professore di Diritto Processuale, Giudice della Rota di Madrid (Spagna)

Rev.da Suora María Luisa Berzosa González, f.i., Collaboratrice di Entreculturas [ong di Fe y Alegría] (Spagna)

Rev.do Giuseppe Bonfrate, Docente presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana di Roma (Italia)

Professoressa Cecilia Costa, Docente di Sociologia presso l’Università Roma Tre (Italia)

Rev.do Maurizio Gronchi, Professore di Teologia dogmatica presso la Pontificia Università Urbaniana in Roma; Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede (Italia)

Rev.do Mons. Michele Giulio Masciarelli, Docente di Teologia Dogmatica presso la Facoltà Marianum in Roma, e di Teologia Fondamentale presso l’Istituto Teologico Abruzzese-Molisano di Chieti (Italia)

Collaboratori della Segreteria Generale

Rev.do Matthew Baldwin, Addetto per la lingua inglese (Australia)

Rev.do Mons. Zvonimir Seršić, Archivista (Croazia)

Fr. Leandro dos Santos Pereira, s.d.p., Assistente per la comunicazione (Brasile)

Assistenti

Rev.do Micael Carlos Andrejzwski (Brasile)

Fr. Robert Lundy Antonio, l.c. (Stati Uniti d’America)

Rev.do Samuel Alexis Arias Meza (Colombia)

Rev.do Emmanuel Enrico Ayo (Filippine)

Rev.do Alexandre Boratti Favretto (Brasile)

Fr. Erik Burckel, l.c. (Stati Uniti d’america)

Rev.do Antonio Cavero Sanchís (Spagna)

Sem. Riccardo Cendamo (Italia)

Fr. Alfredo José Colfer Cornejo (Perù)

Rev.do P. Elizeu Conceição, c.s.s. (Brasile)

Rev.do Horacio Day (Argentina)

Rev.do Antonio Donadio (Italia)

Rev.do Jose Raymundo dos Santos (Brasile)

Rev.do Márcio Fernando França (Brasile)

Rev.do Sebastião Junior Ferreira Braga (Brasile)

Rev.do Jorge Orlando Gauna (Argentina)

Rev.do P. Juan Diego Giraldo, p.s.s. (Colombia)

Rev.do Antonio González (Messico)

Rev.do Pedro Ezequiel González Caraballo (Venezuela)

Rev.do Carlos Fernando Hernández-Sanchez (Brasile)

Rev.do José Luis Iñiguez (Messico)

Rev.do Luis Emilio Jiménez Chanci (Colombia)

Rev.do Miroslaw Juchno (Polonia)

Rev.do Thomas Kallikat (India)

Sem. Samuel Piermarini (Italia)

Rev.do Sérgio Pinho Leal (Portogallo)

Rev.do Dario Ruà (Italia)

Fr. Bernardo Siller Adame, l.c. (Messico)

Fr. Ernesto Simroth Cuevas, l.c. (Messico)

Rev.do Carlos Marcelo Singh Mesconi (Argentina)

Rev.do Luiz Albertus Sleutjes (Brasile)

Rev.do Carlos Enrique Zarate Real (Messico)

IV. COLLABORATORI PER LA COMUNICAZIONE

Dott.ssa Cristiane Murray, Vice Direttore della Direzione della Sala Stampa della Santa Sede

Dott. Raúl Cabrera Pérez (per la lingua spagnola)

Dott.ssa Barbara Castelli (per la lingua italiana)

Dott.ssa Romilda Ferrauto (per la lingua francese)

Dott. Silvonei José Protz (per la lingua portoghese)

Suor Bernadette Mary Kathleen Reis, f.s.p. (per la lingua inglese)

Dott.ssa Gudrun Sailer (per la lingua tedesca)

C. ELENCO DEI DELEGATI FRATERNI

1. Sig. Pedro Arana Quiroz, Pastore della Chiesa Presbiteriana (Perù)

2. Prof. Moab César Carvalho Costa, Chiesa Assemblea di Dio (Brasile)

3. Sig. Edgar Castaño, Presidente del Consejo Evangélico Colombiano (Colombia)

4. Sig. Daniel dos Santos Lima, Membro della Comunità Anglicana de Manaus, Chiesa Episcopale Anglicana del Brasile (Brasile)

5. Rev.do Cláudio Correa de Miranda, Vice-coordinatore CAIC; Chiesa Anglicana (Brasile)

6. Rev.do Nicolau Nascimento de Paiva, Coordinatore caic, Chiesa Evangelica della Confessione Luterana in Brasile (Brasile)

D. ELENCO DEGLI INVITATI SPECIALI

1. Dott. Ki-moon Ban, ex-Segretario Generale delle Nazioni Unite (Corea)

2. Sig. René Castro Salazar, Assistant Director General del Dipartimento della fao Climate, Biodiversity, Land and Water (Costa Rica)

3. Sig. José Gregorio Díaz Mirabal, Presidente del Congresso delle Organizzazioni Indigene Amazzoniche (coica), indigena curripaco (Venezuela)

4. Sig. Jean-Pierre Dutilleux, Cofondatore e Presidente onorario dell’Associazione Forêt Vierge di Francia, promotore degli indigeni Kayapò (Francia)

5. Sig.a Josianne Gauthier, Segretaria Generale CIDSE, Alleanza Cattolica Internazionale di Agenzie di Sviluppo (Canada)

6. Rev.do P. Miguel Heinz, s.v.d., Presidente di Adveniat (Germania)

7. Dott. Luis Libermann, Fondatore della Cattedra del Dialogo e della Cultura dell’incontro, Neuquén. Imprenditore del mondo dell’acqua (Argentina)

8. Dott. Carlos Alfonso Nobre, scienziato, Premio Nobel per la Pace 2007, Membro da Comissão de Ciências Ambientais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico [cnpq] (Brasile)

9. Prof. Jeffrey D. Sachs, Professore di Sustainable Development presso il Center for Sustainable Development della Columbia University (Stati Uniti d’America)

10. Professore Hans J. Schellnhuber, Professore di Atmospheric Physics e Direttore Emerito del Potsdam Institute for Climate Impact Research (Germania)

11. Rev.do Mons. Pirmin Spiegel, Direttore Generale di Misereor (Germania)

12. Sig.a Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatore Speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene (Filippine)

E. ELENCO ALFABETICO DEI MEMBRI

1. Sua Em.za Rev.ma Card. Carlos Aguiar Retes, Arcivescovo di México (Messico)

2. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Albuquerque de Araújo, Vescovo titolare di Altava, Vescovo ausiliare di Manaus (Brasile)

3. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Francis Alleyne, o.s.b., Vescovo di Georgetown (Repubblica Cooperativistica della Guyana)

4. Rev.do P. José Amarildo Luciano da Silva, c.s.s.r., Congregazione del Santissimo Redentore (Redentoristi o Liguorini); Superiore Vice Provinciale dei Redentoristi in Manaus (Brasile) [u.s.g.]

5. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Fridolin Ambongo Besungu, o.f.m. Cap., Arcivescovo di Kinshasa (Rep. Democratica del Congo)

6. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Oscar Omar Aparicio Céspedes, Arcivescovo di Cochabamba (Bolivia)

7. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Benedito Araújo, Vescovo di Guajará-Mirim (Brasile)

8. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Eugenio Arellano Fernández, m.c.c.j., Vicario Apostolico di Esmeraldas (Ecuador), Vescovo titolare di Celle di Proconsolare, Presidente Conferenza Episcopale

9. Rev.do P. Jesús María Aristín Seco, c.p., Congregazione della Passione di Gesù (Passionisti), Amministratore Apostolico sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis del Vicariato Apostolico di Yurimaguas (Perú) [u.s.g.]

10. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Edgar Aristizábal Quintero, Vescovo di Yopal (Colombia)

11. Sua Em.za Rev.ma Card. João Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica (Città del Vaticano)

12. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Luis Azuaje Ayala, Arcivescovo di Maracaibo (Venezuela), Presidente della Conferenza Episcopale

13. Sua Em.za Rev.ma Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova (Italia), Presidente del Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (c.c.e.e.)

14. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Bernardo Johannes Bahlmann, o.f.m., Vescovo di Óbidos (Brasile)

15. Sua Em.za Rev.ma Card. Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi (Città del Vaticano)

16. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Sebastião Bandeira Coêlho, Vescovo di Coroatá (Brasile)

17. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Fernando Barbosa dos Santos, c.m., Vescovo Prelato di Tefé (Brasile)

18. Sua Em.za Rev.ma Card. Pedro Ricardo Barreto Jimeno, s.i., Arcivescovo di Huancayo (Perú), Vice Presidente della Rete Ecclesiale Panamazzonica

19. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Waldo Rubén Barrionuevo Ramírez, c.ss.r., Vescovo Vicario Apostolico di Reyes (Bolivia)

20. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vilsom Basso, s.c.i., Vescovo di Imperatriz (Brasile)

21. Sua Em.za Rev.ma Card. Giuseppe Bertello, Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano

22. Rev.do P. José Boeing, s.v.d., Società del Verbo Divino (Verbiti); Paróquia de Trairão, São José Operário, lavoro pastorale nell’area di GPIC [Giustizia, pace e integrità del creato] (Brasile) [u.s.g.]

23. Rev.do José María Bolívar Monroy, Amministratore Diocesano di Arauca (Colombia)

24. Rev.do P. Dario Bossi, m.c.c.j., Missionari Comboniani del Cuore di Gesù; Superiore Provinciale dei Missionari Comboniani in Brasile, Membro della repam e della Rete Iglesias y Minería (Brasile) [u.s.g.]

25. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Pedro Brito Guimarâes, Arcivescovo di Palmas (Brasile)

26. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Carlos Bürgler, c.ss.r., già Vicario Apostolico di Reyes (Bolivia), Vescovo titolare di Sinnipsa

27. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Derek John Christopher Byrne, s.p.s., Vescovo di Primavera do Leste-Paranatinga (Brasile)

28. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Rubival Cabral Britto, o.f.m. Cap., Vescovo di Grajaú (Brasile)

29. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, o.f.m., Arcivescovo di Trujillo, Presidente Conferenza Episcopale (Perú), Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (c.e.l.am.)

30. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos, s.d.b., Vescovo titolare di Feradi minus, Vescovo ausiliare di Manaus (Brasile)

31. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Nelson Jair Cardona Ramírez, Vescovo di San José del Guaviare (Colombia)

32. Rev.do P. Roberto Carrasco, o.m.i., Missionario Oblati di Maria Immacolata; studente del II ciclo presso la Pontificia Università Salesiana di Roma, licenza in Scienze delle Comunicazioni Sociali (Italia) [u.s.g.]

33. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Joselito Carreño Quiñónez, m.x.y., Vicario Apostolico di Inírida (Colombia), Vescovo titolare di Paria di Proconsolare

34. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Raúl Alfonso Carrillo Martínez, Vicario Apostolico di Puerto Gaitán (Colombia), Vescovo titolare di Afufenia

35. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Evaldo Carvalho dos Santos, c.m., Vescovo di Viana (Brasile)

36. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Francisco Antonio Ceballos Escobar, c.ss.r., Vicario Apostolico di Puerto Carreño (Colombia), Vescovo titolare di Zarna

37. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ricardo Ernesto Centellas Guzmán, Vescovo di Potosí (Bolivia), Presidente della Conferenza Episcopale

38. Rev.do P. Celestino Ceretta, s.a.c., Società dell’Apostolato Cattolico (Pallotini); Vicario parrocchiale e ausiliare dell’area pastorale di Ponta Negra (Manaus, Brasile); Professore di Storia della Chiesa in Amazzonia (Brasile) [u.s.g.]

39. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José María Chaves dos Reis, Vescovo di Abaetetuba (Brasile)

40. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vital Chitolina, s.c.i., Vescovo di Diamantino (Brasile)

41. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Karel Martinus Choennie, Vescovo di Paramaribo (Suriname)

42. Rev.do P. Rosario Cimino, p.o.c.r., Preposito Generale dei Pii Operai Catechisti Rurali Missionari Ardorini (Italia) [u.s.g.]

43. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Adriano Ciocca Vasino, Vescovo Prelato di São Félix (Brasile)

44. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Emiliano Antonio Cisneros Martínez, o.a.r., Vescovo di Chachapoyas (Perú), Amministratore Apostolico “sede vacante” di Huamachuco

45. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jesús María Cizaurre Berdonces, o.a.r., Vescovo di Bragança do Pará (Brasile)

46. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Rafael Cob García, Vicario Apostolico di Puyo (Ecuador), Vescovo titolare di Cerbali

47. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Pedro José Conti, Vescovo di Macapá (Brasile)

48. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vital Corbellini, Vescovo di Marabá (Brasile)

49. Rev.do P. Giacomo Costa, s.i., Direttore della Rivista “Aggiornamenti Sociali”, Presidente della Fondazione Culturale San Fedele, Vicepresidente della Fondazione Carlo Maria Martini (Italia)

50. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Eugenio Coter, Vicario Apostolico di Pando (Bolivia), Vescovo titolare di Tibiuca

51. Rev.do P. Czerny, s.i., Sotto-Segretario della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (Città del Vaticano)

52. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Mário Antônio da Silva, Vescovo di Roraima (Brasile)

53. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Altevir da Silva, c.s.sp., Vescovo di Cametá (Brasile)

54. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Belisário da Silva, o.f.m., Arcivescovo di São Luís do Maranhão (Brasile)

55. Rev.do P. Raimundo Aristides da Silva, C.R.L., Canonici Regolari Lateranensi; Vicario parrocchiale e insegnante di pastorale biblica presso il “Centro Biblico Verbo” (Brasile) [u.s.g.]

56. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Antônio de Assis Ribeiro, s.d.b., Vescovo titolare di Babra, Vescovo ausiliare di Belém do Pará (Brasile)

57. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Wellington Tadeu de Queiroz Vieira, Vescovo di Cristalândia (Brasile)

58. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Philip Dickmans, Vescovo di Miracema do Tocantins (Brasile)

59. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jacy Diniz Rocha, Vescovo di São Luiz de Cáceres (Brasile)

60. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Ángel Divassón Cilveti, s.d.b., già Vicario Apostolico di Puerto Ayacucho (Venezuela), Vescovo titolare di Bamaccora

61. Rev.do P. Sidney Dornelas, c.s., Missionari di San Carlo (Scalabriniani); Direttore del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (cemla) (Argentina) [u.s.g.]

62. Rev.do Mons. José Celestino dos Santos, Amministratore Diocesano di Ji-Paraná (Brasile)

63. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Stanisław Dowlaszewicz Bilman, o.f.m. Conv., Vescovo titolare di Tigimma, Vescovo ausiliare di Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

64. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Julio María Elías Montoya, o.f.m., Vicario Apostolico di El Beni (Bolivia), Vescovo titolare di Cuma

65. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Rafael Alfonso Escudero López-Brea, Vescovo Prelato di Moyobamba (Perú)

66. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Fabio Fabene, Sotto-Segretario del Sinodo dei Vescovi, Vescovo titolare di Montefiascone (Città del Vaticano)

67. Sua Em.za Rev.ma Card. Kevin Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (Città del Vaticano)

68. Rev.do P. Alfredo Ferro Medina, s.i., Compagnia di Gesù (Gesuiti); Coordinatore del Progetto Pan-Amazzonico della cpal (Colombia) [u.s.g.]

69. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Figueroa Gómez, Vescovo di Granada en Colombia (Colombia)

70. Sua Em.za Rev.ma Card. Fernando Filoni, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (Città del Vaticano)

71. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Salvatore Fisichella, Arcivescovo titolare di Voghenza (Città del Vaticano), Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione

72. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Robert Herman Flock, Vescovo di San Ignacio de Velasco (Bolivia)

73. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giuliano Frigeni, p.i.m.e., Vescovo di Parintins (Brasile)

74. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Gaetano Galbusera, s.d.b., già Vicario Apostolico di Pucallpa, Vescovo titolare di Mascula (Perú)

75. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Paul Richard Gallagher, Arcivescovo titolare di Hodelm (Città del Vaticano), Segretario della Segreteria di Stato per i Rapporti con gli Stati

76. Rev.do P. Mauricio García Durán, s.i., Director del Servicio Jesuita a Refugiados [sjr] (Colombia)

77. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Lionel Gendron, p.s.s., Vescovo di Saint-Jean – Longueuil (Canada)

78. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Flavio Giovenale, s.d.b., Vescovo di Cruzeiro do Sul (Brasile)

79. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Juan Gómez, Vescovo titolare di Semta, Vescovo ausiliare di Cochabamba (Bolivia)

80. Fr. Miguel Angel González Antolín, f.s.f., Fratelli della Sacra Famiglia di Belley; Directtore della Scuola Sagrada Familia de Ambato (Ecuador) [u.s.g.]

81. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Felipe González González, o.f.m. Cap., Vicario Apostolico di Caroní (Venezuela), Vescovo titolare di Sinnuara

82. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Pablo Modesto González Pérez, s.d.b., Vescovo di Guasdualito (Venezuela)

83. Sua Em.za Rev.ma Card. Oswald Gracias, Arcivescovo di Bombay (India)

84. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Sergio Alfredo Gualberti Calandrina, Arcivescovo di Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

85. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ulises Antonio Gutiérrez Reyes, o. de m., Arcivescovo di Ciudad Bolívar (Venezuela)

86. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Medardo de Jesús Henao del Río, m.x.y., Vicario Apostolico di Mitú (Colombia), Vescovo titolare di Case mediane

87. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Walter Jeová Heras Segarra, o.f.m., Vicario Apostolico di Zamora en Ecuador (Ecuador), Vescovo titolare di Vazari

88. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jorge Herbas Balderrama, o.f.m., Vescovo Prelato di Aiquile (Bolivia)

89. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jean-Claude Hollerich, s.i., Arcivescovo di Luxembourg (Lussemburgo), Presidente della Commissio Episcopatuum Unionis Europaeae (com.e.c.e.)

90. Sua Em.za Rev.ma Card. Cláudio Hummes, o.f.m., Arcivescovo emerito di São Paulo (Brasile), Presidente della Commissione Episcopale per l’Amazzonia della Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile (c.n.b.b.), Presidente della Rete Ecclesiale Panamazzonica (repam)

91. Rev.do P. Roberto Jaramillo, s.i., Compagnia di Gesú (Gesuiti); Presidente della Conferenza dei Provinciali dell’America Latina [cpal] (Perú) [u.s.g.]

92. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Adalberto Jiménez Mendoza, o.f.m.Cap., Vicario Apostolico di Aguarico (Ecuador), Vescovo titolare di Ubaba

93. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Juventino Kestering, Vescovo di Rondonópolis-Guiratinga (Brasile)

94. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Canísio Klaus, Vescovo di Sinop (Brasile)

95. Sua Em.za Rev.ma Card. Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani (Città del Vaticano)

96. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jan Kot, o.m.i., Vescovo di Zé Doca (Brasile)

97. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Erwin Kräutler, c.pp.s., Prelato emerito di Xingu (Brasile)

98. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Romualdo Matias Kujawski, Vescovo di Porto Nacional (Brasile)

99. Sua Em.za Rev.ma Card. Luis Francisco ladaria ferrer, s.i., Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede (Città del Vaticano)

100. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Emmanuel Lafont, Vescovo di Cayenne (Guyana Francese)

101. Rev.do Martín Lasarte Topolanski, s.d.b., Collaboratore del Dicastero Salesiano Centrale delle Missioni (Angola)

102. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Celmo Lazzari, c.s.i., Vicario Apostolico di San Miguel de Sucumbíos (Ecuador), Vescovo titolare di Muzuca di Proconsolare

103. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. René Leigue Cesari, Vescovo titolare di Nepi, Vescovo ausiliare di Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

104. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Sebastião Lima Duarte, Vescovo di Caxias do Maranhão (Brasile)

105. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Francisco Lima Soares, Vescovo di Carolina (Brasile)

106. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Ionilton Lisboa de Oliveira, s.d.v., Vescovo Prelato di Itacoatiara (Brasile)

107. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Protógenes José Luft, s.d.c., Vescovo di Barra do Garças (Brasile)

108. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ángel José Macín, Vescovo di Reconquista (Argentina)

109. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Marcel Madila Basanguka, Arcivescovo di Kananga (Rep. Democratica del Congo), Presidente dell’Association des Conférences Episcopales de l’Afrique Central (a.c.e.a.c.)

110. Rev.do Odirley Maia, Amministratore Diocesano di Santarém (Brasile)

111. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Luis Albeiro Maldonado Monsalve, Vescovo di Mocoa-Sibundoy (Colombia)

112. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Gabriel Malzaire, Vescovo di Roseau (Dominica), Presidente della Conferenza Episcopale delle Antille

113. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Armando Martín Gutiérrez, f.a.m., Vescovo di Bacabal (Brasile)

114. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. David Martínez De Aguirre Guinea, o.p., Vescovo titolare di Izirzada, Vicario Apostolico di Puerto Maldonado (Perú)

115. Sua Em.za Rev.ma Card. Reinhard Marx, Arcivescovo di München und Freising (Germania), Presidente della Conferenza Episcopale

116. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Robert Walter McElroy, Vescovo di San Diego (Stati Uniti d’America)

117. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Omar de Jesús Mejía Giraldo, Arcivescovo di Florencia (Colombia)

118. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Marco Mellino, Vescovo titolare di Cresima, Segretario Aggiunto del Consiglio di Cardinali (Città del Vaticano)

119. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Teodoro Mendes Tavares, c.s.sp., Vescovo di Ponta de Pedras (Brasile)

120. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Neri Menor Vargas, o.f.m., Vescovo di Huánuco (Perú))

121. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Meinrad Franz Josef Merkel, c.s.sp., Vescovo di Humaitá (Brasile)

122. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Néstor Vidal Montesdeoca Becerra, s.d.b., Vicario Apostolico di Méndez (Ecuador), Vescovo titolare di Celle di Mauritania

123. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Francisco Javier Múnera Correa, i.m.c., Vescovo di San Vicente del Caguán (Colombia)

124. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. João Muniz Alves, o.f.m., Vescovo Prelato di Xingu (Brasile)

125. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Óscar Vicente Ojea, Vescovo di San Isidro (Argentina), Presidente della Conferenza Episcopale

126. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Miguel Olaortúa Laspra, o.s.a., Vicario Apostolico di Iquitos (Perú), Vescovo titolare di Abbir maggiore

127. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Walmor Oliveira de Azevedo, Arcivescovo di Belo Horizonte (Brasile), Presidente della Conferenza Episcopale

128. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Juan Bautista Tomás Oliver Climent, o.f.m., Vicario Apostolico di Requena (Perú), Vescovo titolare di Legis di Volumnio

129. Sua Em.za Rev.ma Card. Seán Patrick O’Malley, o.f.m. Cap., Arcivescovo di Boston (Stati Uniti d’America)

130. Rev.do P. Gilberto Orsolin, s.a.c., Società dell’Apostolato Cattolico (Pallottini); Membro del Consiglio Provinciale; Direttore della Facultade Palotina de Santa Maria [fapas] (Brasile) [u.s.g.]

131. Sua Em.za Rev.ma Card. Marc Ouellet, p.s.s., Prefetto della Congregazione per i Vescovi (Città del Vaticano)

132. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vincenzo Paglia, Arcivescovo-Vescovo emerito di Terni-Narni-Amelia, Presidente Pontificia Academia per la Vita; Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo ii” per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia (Città del Vaticano)

133. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Roque PALOSCHI, Arcivescovo di Porto Velho (Brasile)

134. Sua Em.za Rev.ma Card. Pietro Parolin, Segretario di Stato (Città del Vaticano)

135. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Adelio Pasqualotto, c.s.i., Vicario Apostolico di Napo (Ecuador), Vescovo titolare di Abtugni

136. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Zenildo Luiz Pereira da Silva, c.ss.r., Vescovo Prelato di Borba (Brasile)

137. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giovane Pereira de Melo, Vescovo di Tocantinópolis (Brasile)

138. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Joaquín Pertíñez Fernández, o.a.r., Vescovo di Rio Branco (Brasile)

139. Sua Em.za Rev.ma Card. Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore (Città del Vaticano)

140. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Marian Marek Piątek, c.ss.r., Vescovo di Coari (Brasile)

141. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Joaquín Humberto Pinzón Güiza, i.m.c., Vicario Apostolico di Puerto Leguízamo-Solano (Colombia), Vescovo titolare di Ottocio

142. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Héctor Javier Pizarro Acevedo, o.a.r., Vicario Apostolico di Trinidad (Colombia), Vescovo titolare di Ceramo

143. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Domenico Pompili, Vescovo di Rieti (Italia)

144. Sua Em.za Rev.ma Card. Baltazar Enrique Porras Cardozo, Amministratore Apostolico “sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis” di Caracas, Arcivescovo di Mérida (Venezuela)

145. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Augusto Martín Quijano Rodríguez, s.d.b., Vescovo Vicario Apostolico di Pucallpa (Perú)

146. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José de Jesús Quintero Díaz, Vicario Apostolico di Leticia (Colombia), Vescovo titolare di Chimera

147. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Elio Rama, i.m.c., Vescovo di Pinheiro (Brasile)

148. Rev.do P. Valmir Ramos, o.f.m., Ordine Francescano Frati Minori; Consigliere generale per l’America Latina e Animatore Generale per l’Evangelizzazione (Italia) [u.s.g.]

149. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jonny Eduardo Reyes Sequera, s.d.b., Vicario Apostolico di Puerto Ayacucho (Venezuela), Vescovo titolare di Canapio

150. Sua Em.za Rev.ma Card. John Ribat, m.s.c., Arcivescovo di Port Moresby (Papua Nuova Guinea)

151. Rev.do P. Sebastián Robledo, o.f.m., Parroco della Chiesa di San Francesco Solano, Corrientes (Argentina)

152. Sua Em.za Rev.ma Card. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, s.d.b., Arcivescovo di Tegucigalpa (Honduras)

153. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Irineu Roman, c.s.i., Vescovo titolare di Sertei, Vescovo ausiliare di Belém do Pará (Brasile)

154. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ernesto José Romero Rivas, o.f.m., Cap., Vicario Apostolico di Tucupita (Venezuela), Vescovo titolare di Novasparsa

155. Rev.do P. Saul Ruiz Alvarez, s.x., Pia Società di S. Francesco Saverio per le Missione Estere (Saveriani); Superiore Regionale Missionari Saveriani Brasile Nord – Amazzonia (Brasile) [u.s.g.]

156. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jesús Esteban Sádaba Pérez, o.f.m. Cap., già Vicario Apostolico di Aguarico (Ecuador), Vescovo titolare di Assura

157. Rev.do Rossano Sala, s.d.b., Professore di Pastorale Giovanile presso la Pontificia Università Salesiana e Direttore della Rivista (Italia)

158. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Santiago Sánchez Sebastián, o.a.r., Vescovo Prelato di Lábrea (Brasile)

159. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Marcelo Sánchez Sorondo, Vescovo titolare di Vescovìo, Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali (Città del Vaticano)

160. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Wilmar Santin, o. carm., Vescovo Prelato di Itaituba (Brasile)

161. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto (Italia)

162. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Valdeci Santos Mendes, Vescovo di Brejo (Brasile)

163. Sua Em.za Rev.ma Card. Robert Sarah, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (Città del Vaticano)

164. Sua Em.za Rev.ma Card. Christoph Schönborn, o.p., Arcivescovo di Wien (Austria), Presidente della Conferenza Episcopale

165. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Marcello Semeraro, Vescovo di Albano (Italia)

166. Rev.do Claudio Siquihua Pérez, Parroco della parrocchia di Nuestra Señora del Rosario di Aucayo (Perú)

167. Rev.do P. Antonino Spadaro, s.i., Direttore della rivista (Italia)

168. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Evaristo Pascoal Spengler, o.f.m., Vescovo Prelato di Marajó (Brasile)

169. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino (Italia)

170. Sua Em.za Rev.ma Card. Beniamino Stella, Prefetto della Congregazione per il Clero (Città del Vaticano)

171. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Edson Tasquetto Damian, Vescovo di São Gabriel da Cachoeira (Brasile)

172. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Alberto Taveira Corrêa, Arcivescovo di Belém do Pará (Brasile)

173. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, o.s.a., Vescovo di Ciudad Guayana (Venezuela)

174. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Neri José Tondello, Vescovo di Juína (Brasile)

175. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Javier Travieso Martín, c.m.f., Vicario Apostolico di San José del Amazonas (Perú), Vescovo titolare di Tubusuptu

176. Sua Em.za Rev.ma Card. Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (Città del Vaticano)

177. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Óscar Urbina Ortega, Arcivescovo di Villavicencio (Colombia), Presidente della Conferenza Episcopale

178. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Edmundo Ponciano Valenzuela Mellid, s.d.b., Arcivescovo di Asunción (Paraguay)

179. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Juan Vargas Aruquipa, Vescovo di Coroico (Bolivia)

180. Sua Em.za Rev.ma Card. Giuseppe Versaldi, Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica (degli Istituti di Studi) (Città del Vaticano)

181. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Carlo Verzeletti, Vescovo di Castanhal (Brasile)

182. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Gilberto Alfredo Vizcarra Mori, s.i., Vicario Apostolico di Jaén en Perú o San Francisco Javier (Perú), Vescovo titolare di Autenti

183. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Dominique Marie Jean Denis You, Vescovo di Santíssima Conceição do Araguaia (Brasile)

184. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Anton Žerdín, o.f.m., Vicario Apostolico di San Ramón (Perú), Vescovo titolare di Tucca terebentina

185. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Adolfo Zon Pereira, s.x., Vescovo di Alto Solimões (Brasile)

