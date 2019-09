L’Emilia e la Romagna sono state consacrate al S. Cuore e al Cuore Immacolato! [Video e comunicato]

Connect on Linked in





Dal Comitato Sant’Apollinare, ecco il comunicato n. 4: «L’Emilia e la Romagna sono state consacrate al Sacro Cuore e al Cuore Immacolato!». Come Radio Spada, felicitandoci per l’ottima (ed epocale) notizia, specifichiamo che l’atto buono della benedizione giunta da vescovi ancora in parte coinvolti nel sistema conciliare, non attenua il nostro giudizio sugli errori professati (o non denunciati) da questi. Auspichiamo anzi che i Sacri Cuori cui hanno voluto pubblicamente associarsi li conducano presto alla professione della Verità tutta intera. [RS]

Alla Cortese Attenzione delle Redazioni interessate,

con preghiera di pubblicazione.



Il Comitato Sant’Apollinare:



Ringrazia il Cielo per la grazia di questo evento e tutti i partecipanti che hanno voluto prenderne parte. Annuncia che la sera di sabato 14 settembre 2019, Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, presso Piazza Prampolini a Reggio, l’Emilia e la Romagna sono state validamente consacrate al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. Qui il video: https://youtu.be/9_j67zQR1dg ; L’atto conferma quanto compiuto nel 1956 dal Vescovo Beniamino Socche per la Regione Conciliare Emiliana (limitata alle diocesi di Fidenza, Parma, Piacenza, Carpi, Guastalla, Reggio Emilia e all’arcidiocesi di Modena e Nonantola) ed estende l’atto a tutto il resto della regione; La validità della Consacrazione compiuta il 14 settembre 2019 si fonda, tra l’altro, sull’adesione all’iniziativa da parte di legittimi rappresentanti della comunità regionale (art. 27, comma 2 dello Statuto della Regione Emilia Romagna: «Ogni componente l’Assemblea rappresenta la comunità regionale») e di altri legittimi rappresentanti della comunità nazionale («Ogni membro del Parlamento rappresenta laNazione», art. 67 della Costituzione) e delle comunità locali.; Hanno manifestato l’adesione all’iniziativa i consiglieri regionali Stefano Bargi (a nome suo e del suo gruppo) e Andrea Galli; ha inviato una lettera di approvazione anche l’on. Gianluca Vinci e diversi consiglieri locali hanno reso noto il loro appoggio. Queste apprezzabilissime dichiarazioni, ovviamente, non significano l’adesione del Comitato ai partiti d’appartenenza degli esponenti citati; Il Comitato Sant’Apollinare non fa riferimento ad alcuna specifica congregazione o diocesi, né aderisce ad alcun «movimento ecclesiale», l’unica appartenenza che vanta è quella all’immutabile Tradizione della Chiesa e al Magistero Infallibile dei Romani Pontefici, con una particolare devozione spirituale e dottrinale verso San Pio X, il Papa della lotta contro il modernismo. Fatta questa ulteriore premessa, il Comitato rende noto di aver ricevuto la benedizione e il plauso per l’iniziativa da parte del Card. Raymond Leo Burke e del vescovo emerito di Albenga-Imperia Mons. Mario Oliveri. Il testo dell’atto di consacrazione è il seguente:

Noi qui riuniti,

in memoria dell’atto di consacrazione compiuto dal Vescovo Beniamino Socche il 28 ottobre 1956, Festa di Cristo RE, con la benedizione del Sommo Pontefice Pio XII e:

– avendo ricevuto formale adesione alla presente iniziativa di Consacrazione da parte di legittimi rappresentanti della comunità regionale (art. 27, comma 2 dello Statuto della Regione Emilia Romagna) e di altri legittimi rappresentanti di comunità locali,

– aderendo pienamente a quanto insegnato dal Magistero della Chiesa e, in particolare, alla Dottrina professata nell’Enciclica «Quanta Cura» (Pio XI, 11 dicembre 1925) sulla Regalità Sociale di Cristo,

– facendo nostro il contenuto del messaggio rivelato a Santa Margherita Maria sulla devozione al Sacro Cuore e a Fatima sulla devozione al Cuore Immacolato,



consacriamo l’Emilia e la Romagna al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria.



Eleviamo al Cielo questo affidamento affinché:



sia resa gloria a Dio, sia esaltata la Chiesa, sia propagata la Fede, siano estirpate le eresie, siano convertiti i peccatori, a cominciare dai presenti, regnino Cristo e Maria, nelle istituzioni pubbliche, nelle famiglie e nel cuore di tutti, siano benedetti e ricolmati di grazie, nell’ordine spirituale e temporale, tutti gli abitanti di queste terre e i loro cari.

Viva Cristo Re!

Viva Maria Regina!



Ringraziando per l’attenzione, porgiamo cordiali Saluti.



Comitato Sant’Apollinare, 16 settembre 2019,

Santi Cornelio Papa e Cipriano Vescovo, martiri.

