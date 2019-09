L’inizio del processo di «scisma progressista tedesco» ha una data potenziale: il 23 settembre

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

L’assemblea plenaria si svolgerà a Fulda dal 23 al 26 settembre e “si occuperà dei documenti”. Il 13 settembre, sempre a Fulda, si è aperto un incontro tra dieci rappresentanti dell’ultraprogressista Comitato centrale dei cattolici tedeschi (ZdK) e dieci vescovi, per portare avanti il lavoro di preparazione al sinodo.

In agosto, i vescovi tedeschi avevano votato in maggioranza schicciante (21 a 3) per continuare il percorso.

Ieri mattina il cardinale Marx (testa d’ariete del progressismo germanico, nominato arcivescovo e creato cardinale da Benedetto XVI) ha incontrato Francesco. Resta tutto abbastanza riservato.

Insomma: le diplomazie sono al lavoro per tentare di scongiurare il cammino “vincolante” del Sinodo tedesco che viaggerà in parallelo rispetto a quello amazzonico.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet