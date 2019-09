Madagascar, Francesco: “C’è moda di essere rigidi, a volte atteggiamenti da museo: sotto ci sono gravi problemi”

Foto da qui

Riprendiamo testualmente il discorso (qui completo, su vatican.va) di Francesco alla Cattedrale di Andohalo, 7 settembre 2019. Commenti superflui.

[…] Inoltre, vorrei sottolineare un atteggiamento che a me non piace, perché non viene da Dio: la rigidità. Oggi è alla moda, non so qui, ma in altre parti è alla moda, trovare persone rigide. Sacerdoti giovani, rigidi, che vogliono salvare con la rigidità, forse, non so, ma prendono un atteggiamento di rigidità e alle volte – scusatemi – da museo. Hanno paura di tutto, sono rigidi. State attenti, e sappiate che sotto ogni rigidità ci sono dei gravi problemi. […]

