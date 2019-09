Padre L. Fanzaga: “Siamo ad apostasia di massa”, “dopo il Concilio il modernismo cerca di travolgere la Chiesa”. Ma…

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Di Padre Livio Fanzaga ci eravamo occupati qualche giorno fa con l’articolo P. Livio Fanzaga condanna il “nuovo umanesimo”, dopo pochi giorni l’espressione viene usata da Francesco.

Qualche giorno dopo (9 settembre, Francesco ha parlato di “nuovo umanesino” il 12) ha rilasciato queste ulteriori dichiarazioni in un altro video caricato sul canale YouTube di Radio Maria:

“Il processo di scristianizzazione è diventato un apostasia di massa” (18:45) e

“La verità è che dopo il Concilio, il modernismo è partito all’attacco e come un fiume sta cercando di travolgere la Chiesa” (34:30).

Affermazioni che si avvicinano al vero ma, viene da chiedere, tutta questa apostasia – apostasia generale, appunto – da dove viene? E quel modernismo che improvvisamente si scatena dopo il Concilio da dove esce? Non è che ha a che fare proprio col Concilio? Non è che è DEL Concilio e non DOPO IL Concilio?

Insomma, questo intervento coglie punti importanti, quasi tutto, tranne… tutto il resto.

Si badi: non giudichiamo la buona fede ma le affermazioni.

Il video, pur con spunti interessanti, è tutto un citare l’autorità di coloro che dopo il Concilio hanno seduto sul Trono di Pietro. Ma chi faceva le nomine cardinalizie ed episcopali? Chi gestiva le università pontificie e cattoliche? Chi indiceva Assisi I e II? Chi andava a omaggiare ebrei e protestanti nei loro templi? Chi definiva grande d’Italia la Bonino? Resta un mistero. C’è un incendio ma senza responsabilità dei piromani. Siamo quasi all’autocombustione, insomma.

Il dato curioso, tuttavia, è che da qualche tempo – anche nel clero conciliare – risulta davvero difficile una difesa compiuta del Concilio e del post-Concilio, almeno per chi conserva l’onestà intellettuale. Abbiamo citato qualche giorno fa l’intervento di Mons. Viganò: Arcivescovo Viganò: Massoneria lavora a “nuova chiesa”, in particolare da 60 anni. “Manovre al Concilio”.

