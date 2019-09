[SPADAKITCHEN] Tempo frizzantino e patate alla birra

Connect on Linked in

Le patate alla birra sono un gustoso contorno che ho scoperto su cucina.fanpage.it. Sono un’alternativa alle classiche patate al forno e sono adatte per accompagnare sia secondi di carne che di pesce. Le ho fatte già due volte ma la prima dimenticai di fare le foto: evidentemente avevamo fretta di mangiare…

DOSI: 2 persone

DIFFICOLTA’: Bassa

PREPARAZIONE: 15 minuti

COTTURA: 50 minuti

COSTO: Basso

INGREDIENTI:

500 g di patate

100 ml di birra (io ho usato quella chiara)

3 cucchiai di olio EVO

Sale q.b.

1 cucchiaio di pangrattato

Paprika dolce q.b.

Paprika piccante q.b.

Pepe nero q.b.

PREPARAZIONE:

Prima di tutto, lavate le patate, sbucciatele e tagliatele a pezzetti. Poi sciacquatele sotto l’acqua corrente fino a quando risulterà limpida, per eliminare l’amido in eccesso (in questo modo le patate resteranno più compatte durante la cottura). Se preferite, potete anche tagliarle in anticipo e lasciarle a bagno in una ciotola con acqua e sale e sciacquarle prima di cuocerle.

Portate ad ebollizione dell’acqua in una pentola e aggiungete le patate. Fatele cuocere per 5 minuti e poi scolatele, dopodiché trasferitele in una pirofila, aggiungete l’olio, il sale e le spezie e mescolate con le mani. Poi fatele cuocere in forno statico preriscaldato a 200° per 10 minuti. Aggiungete la birra e fatele cuocere per altri 30 minuti circa. Il tempo di cottura dipende dal forno: dovete aspettare che la birra si sia quasi del tutto asciugata. A questo punto, aggiungete il pangrattato, mescolate e rimettete in forno per altri 5 minuti. Servite le patate alla birra ben calde.

NOTE:

Io ho usato la birra chiara ma per un sapore più deciso potete optare per quella scura.

Inoltre, ho aggiunto pepe nero, paprika dolce e piccante ma voi potete usare le spezie che volete, oppure ometterle. Anche il pangrattato è facoltativo.

Alla prossima ricetta,

