[VIDEO] Lo status degli studi corviniani in Italia

La pubblicazione del libro Baron Corvo. Il viaggio sentimentale di Frederick Rolfe per i tipi delle Edizioni Radio Spada ha ormai oltrepassato i due anni di età.

Anche in questo caso la nostra casa editrice ha determinato un ampio dibattito. In molti sono intervenuti: li dobbiamo ringraziare perché, a prescindere dal contenuto delle loro analisi, hanno attribuito grande importanza a questo lavoro, che in effetti ha il merito di aver affrontato sistematicamente un tema complesso e in parte inedito in Italia (per lo meno con questa specifica scelta editoriale).

Come sempre capita in confronti di questo tipo, si finisce col sentire un po’ di tutto: critiche interessanti, svarioni di impreparati, difese d’ufficio, elogi a priori, fini discettazioni di psudostudiosi improvvisati, chiacchiere e mezzi applausi.

Se il dibattito è importante, ancor più importante è tirare le somme con competenza, “fare il punto” dopo che in diversi si sono accodati per far sentire la loro.

Ecco dunque un video del Prof. Luca Fumagalli: Lo status degli studi corviniani in Italia.

Buon ascolto!

