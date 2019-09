(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Dal minuto 54 a 1 ora e 17 l’intervento, su Radio Padania Libera, del nostro Martino Mora che ha colto l’occasione per dipingere un’affresco sull’attuale situazione politico-sociale partendo dai suoi libri (e in particolare dall’ultimo Abbattere gli idoli contemporanei. Non moriremo liberal, Ed. Radio Spada) e ricordando l’evento di sabato a Verona. Buon ascolto!

