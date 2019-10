[DIFUNDE TU FE CATOLICA] Devocionario Católico: EL OFRECIMIENTO DIARIO DE OBRAS

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in





Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande[ simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

Devocionario Católico: EL OFRECIMIENTO DIARIO DE OBRAS



El OFRECIMIENTO DE OBRAS que proponemos recitar a diario, incluye los actos de Fe, Esperanza y Caridad que debemos elevar cada día a Nuestro Señor. También rezamos un breve acto de piedad junto con la intención de ofrecer por las Almas del Purgatorio cuantas indulgencias podamos ganar. Junto a este Ofrecimiento, miremos con amor a María, nuestra Santa Madre: entregamos y consagramos nuestro ser, para que nos gobierne y defienda como a verdaderos hijos Suyos. Repite a lo largo del día esta Consagración a la Virgen para que nunca olvides que perteneces por entero a Ella. Busca la compañía segura de tu Ángel Custodio; llámale con cariño, pero no sólo en los momentos difíciles, sino también como ayuda ante cualquier situación cotidiana. Nuestro Padre y Señor San José, fue proclamado Patrono de la Iglesia Universal en 1870, por el Papa Pío IX, al final del Concilio Vaticano I; el próximo año 2020 se cumplen pues 150 años de aquella Declaración que reconocía al Custodio de Cristo como celoso Protector de la Santa Iglesia. Por último, en estos días de confusión generalizada, invoquemos la ayuda del Arcángel San Miguel, poderoso vencedor del demonio y de sus ángeles caídos; los espíritus infernales que infestan la sociedad han de ser combatidos con armas espirituales, como la oración -en especial el rezo diario del Santo Rosario- los Sacramentos, los sacrificios personales y la continua formación en la Fe Católica.





Toque sobre las imágenes para verlas en su tamaño original;

se recomienda su copia y difusión siempre que se respete la originalidad del diseño

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet