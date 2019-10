[DIFUNDE TU FE CATOLICA] OCTUBRE, MES DEL SANTO ROSARIO. DÍA 2

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)



Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

OCTUBRE, MES DEL SANTO ROSARIO. DÍA 2

EJERCICIO DEL MES DE OCTUBRE

en Honor de la Virgen María y Su Rosario

En el nombre el Padre, del Hijo + y del Espíritu Santo. Amén.



Bendita sea Tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza. A Ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, por Tu Pura Concepción, ni de noche ni de día hasta morir en Tu amor. Amén.

MEDITACIÓN DIARIA, DÍA 2

Ahora, procura buscar la presencia de la Virgen María;

La Purísima Madre de Jesús, Verdadero Dios

y Verdadero Hombre, también sufrió como mujer

y madre por el maltrato que algunos dispensaban

a Nuestro Señor, al hijo de sus entrañas.

Ella, que nos fue entregada por Madre en el Calvario,

también se conmueve por tus sufrimientos y los míos…

y así como se mantuvo en pie ante la Cruz donde Su Hijo

agonizaba, hoy de nuevo renueva Su pena ante tantos hijos

que la ignoran, la rechazan, la blasfeman… procura ser

buen Hijo de María y repara la culpa con el Santo Rosario.

MEMORARE o ACORDAOS

(para acudir confiados a la Virgen María)

Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!,

que jamás se ha oído decir que ninguno

de los que han acudido a Vuestra protección,

implorando Vuestra asistencia y reclamando

Vuestro socorro, haya sido desamparado.

Animado por esta confianza,

a Vos también acudo,

¡oh Madre, Virgen de las vírgenes!,

y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados

me atrevo a comparecer

ante Vuestra presencia soberana.

No desechéis mis súplicas, ¡oh Madre de Dios!

antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente.

(Esta oración fue indulgenciada con 300 días por el Papa Pío IX, que además

le concedió Indulgencia Plenaria si se recita todos los días durante un mes)

Para aprender a rezar el Santo Rosario

al estilo tradicional, sólo tiene que tocar aquí…

