[DIFUNDE TU FE CATOLICA] SAN ANTONIO MARÍA CLARET, Co-Patrono de Canarias

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

SAN ANTONIO MARÍA CLARET, Co-Patrono de Canarias



Recuerda hoy la Santa Iglesia al insigne Misionero español San Antonio María Claret, Arzobispo de Cuba, Fundador de los Hijos del Corazón de María y Co-Patrón de la Diócesis de Canarias, que misionó a mediados del siglo XIX.

El 14 de Marzo de 1848 llegaba al Puerto de la Luz, en la isla de Gran Canaria, el Padre Claret. Venía acompañando al nuevo Obispo, Buenaventura Codina, misionero Paúl. Monseñor Codina había pedido a Mosén Claret que misionara la Diócesis de la que en breve tomaría posesión.

El día 20 comenzó la misión en Las Palmas capital. Luego, en los municipios de Telde, Agüimes e Ingenio. En Julio, Arucas; en Agosto, Gáldar y Guía. En Septiembre, Moya y Firgas. La misión de Teror fue en Octubre y la de San Lorenzo en Noviembre. Desde Enero a Marzo de 1849, misionó Tirajana, Tejeda y Santa Brígida. Finalmente, en el mes de Abril estuvo en Lanzarote, dando misiones en Arrecife y Teguise.

El Papa Pío XII declara

a San Antonio María Claret

Co-Patrón de la Diócesis de Canarias

El 2 de Mayo de 1849 regresó a la Península. Estas Misiones Populares dejaron tan fuerte huella que el recuerdo de «El Padrito» -como cariñosamente le apodaron los canarios- perduró durante muchos años. El mismo Padre Claret dejaría escrito: «estos canarios me han robado el corazón… No ceso nunca de dar gracias a Dios por haberme enviado a estas islas…»

El Padre Claret fue canonizado por el Papa Pío XII el 7 de Mayo de 1950. En 1951, el entones Obispo de Canarias, Mons. Antonio Pildain, apoyado por todas las Parroquias y Ayuntamientos de la Diócesis, solicitó a la Santa Sede que se proclamara Co-Patrono de la Diócesis al nuevo santo. El Papa Pío XII concedió esta gracia el 13 de Abril del mismo año. Por eso, la imagen peregrina de San Antonio María Claret se venera en la Basílica de Teror, junto a la de la Patrona principal, Nuestra Señora del Pino.

Para leer un resumen de la Biografía de San Antonio María Claret sólo toque aquí.

