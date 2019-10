[DIFUNDE TU FE CATOLICA] TRIDUO en Honor de Santa Teresita del Niño Jesús DÍA 2 “Conformidad con la Voluntad de Dios”

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

TRIDUO en Honor de Santa Teresita del Niño Jesús DÍA 2 “Conformidad con la Voluntad de Dios”

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

Santa Teresita: Vengo a tus plantas lleno de confianza a pedirte favores. La cruz de la vida me pesa mucho, y no encuentro más que espinas entre sus brazos. ¡Florecita de Jesús! envía sobre mi alma una lluvia de flores de gracia y de virtud para que pueda subir el Calvario de la vida embriagado en sus perfumes. Mándame una sonrisa de tus labios de Cielo y una mirada de tus hermosos ojos… Que valen más tus caricias que todas las alegrías que el mundo encierra.



¡Dios mío! Por intercesión de Santa Teresita dame fuerza para cumplir exactamente con mi deber, y concededme la gracia que en este Triduo le pido. Amén.

ORACIÓN PARA EL DÍA SEGUNDO

Florecita de Jesús: Por la paciencia admirable con que supiste disimular y sufrir las enfermedades que en la Cruz te pusieron, que pueda yo también, santita mía, llevar si no con alegría, a lo menos en conformidad con la Voluntad de Dios los achaques y miserias de este cuerpo de barro para que un día resulte embellecido en la gloria. Amén.







INVOCACIONES

(Se reza la invocación y a continuación decimos “ruega por nosotros”

y agregamos un Gloria; en total son 24, por los mismos años

que vivió entre nosotros Santa Teresita de Liseux)

1- Santa Teresita del Niño Jesús. Ruega por nosotros… (Gloria)



2- Florecita de Jesús.



3- Hija predilecta de María.



4- Esposa fiel de Jesús.



5- Madre de innumerables almas.



6- Ejemplo de Santidad.



7- Milagro de virtudes.



8- Prodigio de milagros.



9- Virgen prudente.



10- Hermana de la Fe.



11- Ángel de caridad.



12- Violeta de humildad.



13- Mística apasionada.



14- Lirio purísimo del Carmelo.



15- Flor selecta de la Iglesia.



16- Rosa deshojada de amor. Ruega…



17- Mártir de amor.



18- Encanto de Cielos y tierra.



19- Mensajera de paz.



20- Patrona de las Misiones.



21- Sembradora de rosas.



22- Maestra de Infancia Espiritual.



23- Abogada de los Sacerdotes.



24- Tú que pasas tu Cielo haciendo bien en la tierra.

JACULATORIA

Santa Teresita, escucha nuestras humildes súplicas

