Halloween e dibattito su questa giornata. Tutto quello che c’è da sapere (compreso ciò che non vi aspettate)

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Ecco una breve rassegna dei migliori articoli apparsi su Radio Spada in relazione al dibattito su Halloween. Come noto ai lettori, questo sito cerca di fuggire rigorosamente cliché e riflessi pavloviani, anche di casa tradizionalista. Halloween è un discorso ricco e complesso – a volte semplificato all’eccesso, altre dato per acquisito.

C’era una volta Hallow-E’en (All Hallows Eve’s) e oggi assistiamo alla sua pacchianizzazione in salsa hollywoodiana, non senza qualche strizzata d’occhio all’occulto. Cos’era questa giornata? Tutto è da buttare? Ci sono rischi? Ecco dunque un caleidoscopio di articoli, alcuni più favorevoli, altri più prudenti. Tutti con lo scopo di mostrare quanto siano da evitare le banalizzazioni.

Nota: nel titolo e nel corpo degli articoli si usa “Halloween” sia intesa nel senso All Hallows Eve’s che in quello più moderno. Sta al lettore cogliere il contesto.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet