Il dialogo del martire con il suo persecutore

immagine da Pixabay

di Charlie Bunga Banyangumuka

Madauros, Numidia, 307 d.C.



Due ausiliari legionari spingono in catene un giovane, il preside di Madauros apre un rotolo di pergamena che gli porge un sottoposto

Persecutore:« Avito, questo è il tuo nome, giusto?»

Martire:« Sì, quello è il mio nome»

Persecutore:« E quanti anni hai, Avito?»

Martire:« Ventisette anni e quattro mesi»

Persecutore:« E sai perchè sei qui»

Martire:« Certo, per essere giudicato»

Perscutore:« E tu sai perchè devi essere giudicato?»

Martire: « Perchè credo in Cristo, perchè sono membro della Chiesa e perchè confesso che non vi siano altri déi»

Persecutore:« No, sei qui perchè non hai voluto sacrificare per la salute dell’Augusto. Il tuo essere cristiano non c’entra nulla.»

Martire:« Le due cose sono strettamente legate»

Persecutore:« In che modo? Spiega a noi presenti»

Martire:« Semplice; se sono cristiano non posso credere che esistano altri déi. Le due cose sono legate»

Persecutore:« Puoi credere a Cristo e sacrificare anche ai nostri dei e per la salute dell’Augusto. O non reputi che la vita dell’Imperatore valga le tue preghiere?»

Martire:« Affatto; anzi io prego affinchè Iddio mantenga in vita l’imperatore e lo illumini. Ma per questo prego Cristo, non brucio certo incenso per i vostri falsi idoli»

Persecutore:« Ritieni dunque falsi e bugiardi i nostri déi?»

Martire:« Sì»

Persecutore:« Dunque devo dire che sei ateo e che non credi in nulla»

Martire:« Io non credo in nessuno all’infuori di Cristo, Unico Vero Dio»

Persecutore:« Ma non temi la tortura, il supplizio e la morte?»

Martire:« Temo più gli eterni tormenti infernali se mentissi circa la vera e unica divinità di Cristo»

Persecutore:« Dunque tu affermi e confessi che chiunque neghi Cristo e preghi nel contempo altre divinità verrà tormentato nell’Ade?»

Martire: «Confesso che chiunque rifiuti Cristo perirà fra le fiamme eterne»

Persecutore:« Devo dunque condannarti per questo, non mi lasci scelta»

Martire:« È come ti ho detto, mi condanni al supplizio come cristiano, questa è la vera ragione»

Persecutore:« Pertanto devo dire che tu non tema alcuna morte per il tuo Cristo, giusto?»

Martire:« Sì, è così»

Persecutore:« Nemmeno davanti alla tortura dunque cederesti?»

Martire: «Come disse il Beato Paolo nulla ci separerà mai dall’amore di Cristo»

Persecutore:« Dunque sai che la tua sorte è segnata in maniera inalterabile»

Martire:« Lo so, e ringrazio Iddio di aver accolto le mie preghiere e avermi trovato degno di effondere il mio sangue per Lui»

Persecutore:« Come vuoi tu: dunque sia messo a verbale che Avito di Madauros, di anni 27, viene condannato alla croce in qualità di cristiano. Gli sia messo il Titulus al collo, sia condotto per le strade e sia crocifisso fuori le mura»

Martire:« Non nobis sed nomini Tuo da gloriam»



Tre ausiliari prendono per le catene Avito e lo portano fuori dalla stanza

