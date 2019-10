La CEI fa pregare Pachamama

Connect on Linked in

Dal blog di Sabino Paciolla riprendiamo questo fota che riproduce la preghiera alla Pachamama, la dea madre terra nella versione sudamericana, contenuta in un sussidio riguardante il Sinodo per l’Amazzonia appena chiuso prodotto e diffuso dalla Fondazione Missio. Siccome la Fondazione Missione è un organo della Conferenza Episcopale Italiana a carattere “missionario”, apprendiamo che la CEI diffonde preghiere a divinità gentili , ossia, prendendo a testimonio la Scrittura vetero come neotestamentaria, ai demoni.

I modernisti, che appaiono così lontani dai pii esercizi, invece sono devotissimi … ovviamente non di Gesù e Maria!

