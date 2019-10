Le Indulgenze del Santissimo Rosario

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Riportiamo l’elenco delle principali Indulgenze di cui la amorosissima pietà di nostra Santa Madre Chiesa e dei Romani Pontefici hanno arricchita la efficacissima devozione del Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria

1. Indulgenza di cento giorni per ogni Pater e ogni Ave e Plenaria nell’ultima Domenica del mese, se il fedele avrà fatto così almeno tre volte per settimana.

2. Indulgenza di dieci anni e dieci quarantene a chi avrà detto la terza parte in compagnia di altri e Plenaria nell’ultima Domenica del mese se avrà fatto così almeno tre volte la settimana.

3. Indulgenza Plenaria a modo di Porziuncola concessa a tutti quelli che nella Prima Domenica di Ottobre (solennità del Santissimo Rosario) visitano la chiesa dove è eretta la Confraternita [del Rosario].

4. Indulgenza di cinquant’anni una volta al giorno per chi ne recita la terza parte nella cappella della Confraternita, o dove se ne vede l’altare, ovvero per chi fosse lontano dal luogo in una chiesa od oratorio qualunque.

5. Indulgenza di cento giorni e cento quarantene una volta al giorno per chi pentito porta addosso divotamente il Santissimo Rosario.

6. Chi recita il Rosario intero ogni settimana (anche più volte), purché contrito, lucra dieci anni e dieci quarantene e di più sette anni e sette quarantene.

7. Finalmente per il nome Jesus aggiunto alle parole Benedictus fructus ventris tui, ogni volta cinque anni e cinque quarantene

8. Tutte queste indulgenze sono applicabili ai defunti.

9. Indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene in ciascun giorno del mese di Ottobre ai fedeli che in pubblico nelle chiese o in privato reciteranno la terza parte del Rosario.

10. Indulgenza Plenaria nella festa della Beata Vergine del Rosario o in un giorno dell’ottava, a coloro che tanto nel giorno di detta festa, quanto in tutti quelli dell’ottava avranno recitato almeno la terza parte del Rosario. Condizioni: Confessione, Comunione e visita di una chiesa o pubblico oratorio, ivi pregando secondo l’intenzione del Sommo Pontefice.

11. Indulgenza plenaria in un giorno ad arbitrio a coloro che dopo l’ottava suddetta avranno nel corso dello stesso mese almeno per dieci giorni recitata la terza parte del Rosario. Condizioni come sopra.

da Christus Vincit

