M. Tosatti invita a leggere “L’Antivangelo”, una delle nostre novità editoriali

[…] Sul piano teologico e della percezione psicologica della religione il nichilismo ha prodotto una serie di trasformazioni tanto profonde quanto inavvertite di cui solo oggi e a fatica si riconoscono i sintomi: fenomeni quali, ad esempio, la devirilizzazione del Cristo, la degradazione della storia occidentale, la desacralizzazione del sacro, la sacralizzazione della banalità, l’oscenizzazione dell’arte sacra e dei luoghi di culto, la caotizzazione della morale infatti sono le tracce che simili a orme indicano l’avvenuto transito del nichilismo nel pensiero individuale e collettivo. Tutti questi processi tuttora in atto, ma ormai giunti alla loro fase conclusiva hanno un unico obiettivo: la costituzione di una “culla sociale” in cui accudire lo sviluppo dell’uomo nuovo.

Si tratta dunque di organizzare una nuova società di matrice sovietica in cui l’uomo nuovo giace inerte in uno stato di desertificazione emotiva in cui domina l’unico sentimento che il Potere (con la “P” maiuscola come lo definiva Pasolini) ammette e anzi promuove: la paura riflessa innescata da una serie di ricatti morali per chi non si rassegna ad uniformarsi al verbo laicista dominante da pagare con l’isolamento e la morte sociale…