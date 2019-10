Salvini: “Non vogliamo l’uscita dall’Unione Europea. L’Euro è irreversibile”

Connect on Linked in

L’intervista con Salvini realizzata da Annalisa Chirico, è uscita oggi sull’edizione cartacea Il Foglio, liberalissimo quotidiano d’area moderata. E già nei titoli è tutto un festeggiamento: “PROVE DI SALVINI 2.0”, “Idee per una Lega non truce”.

Le parole del capo leghista? Eccole:

La Lega non ha in testa l’uscita dell’Italia dall’euro o dall’Unione europea. Lo dico ancora meglio, così i giornalisti smetteranno di alimentare fantasie strane: l’euro è irreversibile. Ciò non significa che io abbia cambiato idea su com’è nata la moneta unica: male, per interesse di pochi.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet