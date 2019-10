Sta uscendo “Nostra Madre Terra” di Francesco: “Pentirsi del male fatto a terra, mare, aria e animali”

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Se le blasfemie del Sinodo hanno un precedente in Assisi ’86 ([Video] Il Sinodo amazzonico? Era già pronto 33 anni fa), non c’è dubbio che questo mea culpa di Francesco abbia un precedente in quello di Giovanni Paolo II.

Insomma: sta per uscire Nostra Madre Terra, con prefazione del patriarca scismatico Bartolomeo.

Ecco un estratto del testo rilanciato da Tiscali e Askanews:

“Sogno sinceramente una crescita nella consapevolezza e un pentimento sincero da parte di noi tutti, uomini e donne del XXI secolo, credenti e non, da parte delle nostre società, per esserci lasciati prendere da logiche che dividono, affamano, isolano e condannano. Sarebbe bello se diventassimo capaci di chiedere perdono ai poveri, agli esclusi; allora diventeremmo capaci di pentirci sinceramente anche del male fatto alla terra, al mare, all’aria, agli animali…“.

P.S.: Così, per completare: Francesco: pentimento per male ad animali e ambiente. In tavola? Ha prosciutto e bottiglie di plastica

