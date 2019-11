Attenzione alle preghiere ed indulgenze apocrife e false! (In particolare sulle anime del Purgatorio)

Circolano sul web varie preghiere, in sé devote e pregevole, che promettono a chi le recita un dato numero di volte la liberazione di un determinato numero di anime purganti. Quasi sempre riportano anche la approvazione di più Sommi Pontefici.

Ebbene, per quanto pregevoli e devote, sono false, apocrife e rigettate dalla Chiesa. Non è del resto un problema nuovo: si pose già al tempo di Leone XIII il quale fece pubblicare in merito ben due decreti della Sacra Congregazione delle Indulgenza e Sacre Reliquie.

Il primo, del 26 marzo 1898 (ASS-31, pp. 727-744), fatta la collazione di preghiere indulgenziate o con il potere di liberare un determinato numero di anime dal Purgatorio – fra cui una preghiera alla Santa Croce oggi molto in voga – stabiliva, a riguardo di dette preghiere, che “onde i Cristiani non siano tratti in errore e perché, soprattutto in questi tempi, sia tolto ogni pretesto irrisione ai nemici della Chiesa per irridere l’inestimabile tesoro delle indulgenze. il quale è da amministrarsi piamente, santamente e incontaminatamente …. sono da proscriversi del tutto e le indulgenze annesse da ritenere apocrife e false”.

Il secondo, del 10 agosto 1899 (ASS-32, pp. 241-249), dettava alcune regole:

Regola V : “Sono apocrife ed ora revocate tutte quelle indulgenze di mille e più anni in qualunque tempo si dica siano state concesse”;

Regola VI : “Sono da considerarsi sospette le Indulgenze Plenarie che si asserisce siano concesse a chi recita poche parole; eccetto le indulgenze in articulo mortis“;

Regola VIII : “Sono da rigettare i fogli e i libelli, in cui si promette ai fedeli che recitano una o più preci la liberazione di una o più anime dal Purgatorio; e le indulgenze che a dette promesse sono solitamente aggiunte si tengano per apocrife”.

Moniti analoghi furono pubblicati sotto il pontificato di Pio XII.

Chi volesse suffragare le anime del purgatorio è meglio ricorra alle indulgenze pubblicate dalla Santa Madre Chiesa e che potreste trovare a questo link. O con le 30 Messe Gregoriane.

