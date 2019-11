Dal 29 novembre al 7 dicembre recitiamo la novena all’Immacolata con San Pio X

Connect on Linked in

Facciamo questa importante novena alla nostra Immacolata Signora con sentimenti di vera devozione ed amore ed avendo in mente quanto ci dicono i Santi sulla necessità di una sincera devozione mariana: “S. Anselmo dice che siccome chi non è divoto di Maria e da lei non è protetto è impossibile che si salvi, così è impossibile che si danni chi si raccomanda alla Vergine e da lei è mirato con amore … E ciò l’asseriscono anche altri, come il B. Alberto Magno … San Bonaventura … Ed in questo senso la S. Chiesa applica a Maria quelle parole de’ Proverbi: Omnes qui me oderunt, diligunt mortem: Tutti quei che non m’amano, amano la morte eterna” (S. Alfonso, Glorie di Maria, Parte I, Capitolo VIII, § 1).

Preghiera di San Pio X – Vergine Santissima, che piaceste al Signore e diveniste sua Madre, immacolata nel corpo, nello spirito, nella fede e nell’amore, deh! riguardate benigna ai miseri che implorano il vostro potente patrocinio. Il maligno serpente, contro cui fu scagliata la prima maledizione, continua purtroppo a combattere e insidiare i miseri figli di Eva. Deh! Voi o benedetta Madre nostra Regina e Avvocata, che fin dal primo istante del vostro concepimento, del nemico schiacciaste il capo, accogliete le preghiere, che uniti con Voi in un cuor solo vi scongiuriamo di presentare al trono di Dio, perché non cediamo giammai alle insidie che ci vengono tese, così che tutti arriviamo al porto della salute, e fra tanti pericoli la Chiesa e la società cristiana cantino ancora una volta l’inno della liberazione, della vittoria e della pace. Cosi sia. (San Pio X – 300 giorni d’indulgenza)

Tota pulchra es, Maria.

Et macula originalis non est in Te.

Tu gloria Ierusalem.

Tu laetitia Israel.

Tu honorificentia populi nostri.

Tu advocata peccatorum.

O Maria, o Maria.

Virgo prudentissima.

Mater clementissima.

Ora pro nobis.

Intercede pro nobis.

Ad Dominum Iesum Christum.

V. Ora pro nobis, Regina sine labe originali concepta.

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

V. Pregate per noi, Regina concepita senza peccato originale.

R. Affinchè siam fatti degni delle promesse di Cristo.

Oremus

Deus, qui per immaculátam Vírginis Conceptiónem dignum Fílio tuo habitáculum præparásti: quæsumus; ut qui ex morte ejusdem Fílii tui prævisa, eam ab omni labe præservásti, nos quoque mundos ejus intercessióne ad te perveníre concedas. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. Amen.

Preghiamo

O Dio, che mediante l’Immacolata Concezione della Vergine preparaste al Vostro Figliuolo una degna dimora: Vi preghiamo: come, in previsione della morte del Vostro stesso Figliuolo, preservaste Lei da ogni macchia, così concedete anche a noi, per sua intercessione, di giungere a Voi purificati. Per il medesimo Cristo nostro Signore. Così sia.

