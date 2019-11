[DIFUNDE TU FE CATOLICA] CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande[ simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS

“En aquellos días oí una voz del Cielo que me decía:

Felices los muertos que mueren en el Señor.

Ya desde ahora, dice el Espíritu, que descansen de sus trabajos,

puesto que sus obras los acompañan”

( Apocalipsis 14, 13)

La piedad maternal de la Santa Iglesia Católica, que diariamente hace mención, singular y universal de los Fieles Difuntos, principalmente en el Santo Sacrificio de la Misa, después de la Fiesta de ayer, recuerda en sus plegarias a todos los fieles que, destinados al Cielo, se hallan detenidos todavía en el Purgatorio.

Los sufragios van destinados a aquellos difuntos por quienes nadie ruega . San Odilón, Abad de Cluny, en el año 998, introdujo tan caritativa costumbre en su monasterio.

No hay en el mundo nada más hermoso y más digno de poseerse que la verdadera caridad. Éste es el Mandamiento Supremo del buen cristiano:

“Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos”. Por eso, la Santa Iglesia, en el siglo XIV, decretó obligatoria esta obra de caridad.

No siempre podemos practicar en este mundo la caridad tal y como querría nuestro corazón, pero sí podemos ser todos GRANDES BENEFACTORES DE LAS ALMAS DEL PURGATORIO. Mayores y pequeños, enfermos y sanos, todos podemos socorrerles con nuestras oraciones, Misas, Comuniones, limosnas…

En algunas regiones de España estaba permitido celebrar dos Misas en este día tan señalado, y hasta tres en el siglo siguiente. El Papa Benedicto XV, después de la I Guerra Mundial, hizo extensible este Privilegio a todos los sacerdotes del mundo católico, mediante la Bula “Incruentum altaris“, sobre las celebraciones litúrgicas del Día de Difuntos.

