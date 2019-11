[DIFUNDE TU FE CATOLICA] Ejercicio Piadoso de Noviembre en favor de las Benditas Ánimas del Purgatorio. Día 24: LAS INDULGENCIAS EN FAVOR DE LAS ALMAS DEL PURGATORIO

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande[ simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

Ejercicio Piadoso de Noviembre en favor de las Benditas Ánimas del Purgatorio. Día 24: LAS INDULGENCIAS EN FAVOR DE LAS ALMAS DEL PURGATORIO

Ejercicio Piadoso del Mes de Noviembre

en favor de las Benditas Ánimas del Purgatorio



Por la señal de la Santa Cruz + de nuestros enemigos + líbranos Señor + Dios Nuestro.



En el Nombre del Padre, y del Hijo + y del Espíritu Santo. Amén.



Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido; propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta.



Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y, así como lo suplico, así confío en Vuestra Bondad y Misericordia infinita, que me los perdonaréis, por los méritos de Vuestra Preciosísima Sangre, Pasión y Muerte y me daréis gracia para enmendarme, y perseverar en Vuestro Santo Amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén.

Reflexiona por espacio de unos tres minutos. A continuación, con espíritu humilde, figúrate ante Jesús Crucificado, en el Monte Calvario, herido de muerte, desnudo, abandonado por los suyos, con la sola compañía de Su Santa Madre, el Discípulo Amado San Juan y algunas piadosas mujeres. Adora Sus Santas Llagas y ofrécelas al Padre Eterno por el alivio y liberación de las Almas del Purgatorio.

ADORACIÓN DE LAS CINCO LLAGAS

DE JESÚS CRUCIFICADO

en favor de las Almas del Purgatorio

Llaga del Costado

Jesús mío, por la Llaga de Tu Costado haz que vivamos siempre en Ella como asilo sagrado y que las Almas del Purgatorio gocen pronto de Tu Reino.

Dales Señor el descanso eterno, y brille para Ellas la Luz Eterna.

Padre Nuestro que estás en los Cielos…

Llaga de la Corona de Espinas

Jesús mío, por la Llaga de la Corona de Espinas que te coronó como Rey de burlas, haz que nosotros mortifiquemos siempre nuestros pensamientos y que las Almas del Purgatorio se vean libres de sus culpas.

Dales Señor el descanso eterno, y brille para Ellas la Luz Eterna.

Padre Nuestro que estás en los Cielos…

Llaga de la Mano Derecha

Jesús mío, por la Llaga de Tu Mano Derecha, fortalece nuestras potencias para que siempre estén a Tu servicio y que las Almas del Purgatorio vean Tu Luz.

Dales Señor el descanso eterno, y brille para Ellas la Luz Eterna.

Padre Nuestro que estás en los Cielos…

Llaga de la Mano Izquierda

Jesús mío, por la Llaga de Tu Mano Izquierda, aviva en nuestro corazón la llama de la Caridad y que las Almas del Purgatorio tengan el descanso eterno.

Dales Señor el descanso eterno, y brille para Ellas la Luz Eterna.

Padre Nuestro que estás en los Cielos…

Llaga de los Pies

Jesús mío, por la Llaga de Tus Pies, enciende Fe viva en nuestro corazón y que las Almas del Purgatorio reciban siempre el consuelo.

Dales Señor el descanso eterno, y brille para Ellas la Luz Eterna.

Padre Nuestro que estás en los Cielos…

ORACIÓN FINAL

(Escrita por San Agustín de Hipona)

Dulcísimo Jesús mío, que para redimir al mundo quisiste nacer, ser circuncidado, desechado de los judíos, entregado con el beso de Judas, atado con cordeles, llevado al suplicio, como Inocente Cordero; presentado ante Anás, Caifás, Pilato y Herodes; escupido y acusado con falsos testigos; abofeteado, cargado de oprobios, desgarrado con azotes, coronado de espinas, golpeado con la caña, cubierto el Rostro con una púrpura por burla; desnudado afrentosamente, clavado en la Cruz y levantado en ella, puesto entre ladrones, como uno de ellos, dándote a beber hiel y vinagres y herido el Costado con la lanza. Libra, Señor, por tantos y tan cruentos dolores como has padecido por nosotros, a las Almas del Purgatorio de las penas en que están; llévalas a descansar a Tu Santísima Gloria, y sálvanos, por los méritos de Tu Sagrada Pasión y por Tu Muerte de Cruz, de las penas del Infierno para que seamos dignos de entrar en la posesión de aquel Reino, adonde llevaste al buen ladrón, que fue crucificado contigo, que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.

Indulgencias que se pueden lucrar con este

Ejercicio en favor de las Almas del Purgatorio

1- Por la Adoración de las Santas Llagas, 300 días de indulgencia. Papa Pío IX, 16 de Enero de 1924.

2 Por la recitación de “Dales Señor el descanso, etc”, 300 días de indulgencia. San Pío X, 13 de Noviembre de 1908

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet