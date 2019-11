[DIFUNDE TU FE CATOLICA] LA APOSTASÍA ACTUAL

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande[ simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

LA APOSTASÍA ACTUAL

ROMA, GOBERNADA POR LA JUDEO-MASONERÍA

“La nueva Teología del Progresismo, elaborada por teólogos de prestigio, invade Seminarios, Universidades y Casas de Formación y configura la mentalidad de las nuevas generaciones eclesiásticas. Unos años más, y de no intervenir directamente la mano de Dios, el “aparato publicitado de la Iglesia Católica” profesará una religión completamente distinta de la que nos enseñó Jesucristo y que nos han transmitido los Padres, Doctores y Santos de la Iglesia doblemente milenaria.”

“… No es nada de extrañar que los judíos, junto con los masones y comunistas hayan logrado encaramarse en posiciones claves de la Iglesia y que desde allí gobiernen a la Iglesia misma. Esta es la gran realidad. La Iglesia estaría gobernado hoy en gran parte por judíos, masones y comunistas. Gobernada contra los intereses de la Iglesia misma. Aquí está el Misterium Iniquitatis.”

“… La Providencia permite un mal en vista de un mayor bien, y sobre todo, del bien de los elegidos.”

“…Lo importante es nuestra adhesión inquebrantable a Jesucristo. A Jesucristo el de siempre. Que no es ni pre-conciliar ni pos-conciliar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos (San Pablo a los Hebreos, cap.13, vers. 8)”

“… María en oposición a las gnosis orgullosas, nos introduce en el conocimiento de la Fe y en el gozo de la Esperanza. La Virgen Salvará a la Iglesia.”

Padre Julio Meinvielle

Prólogo al libro “La Masonería dentro de la Iglesia” de Pierre Virrión

“… en Nombre de Jesucristo Nazareno (…)

En ningún otro hay salvación,

pues ningún otro nombre se nos ha dado

bajo el Cielo, entre los hombres,

por el cual podamos ser salvos”

Hechos de los Apóstoles, cap. 4, vers. 12

“Si alguno viene a vosotros

y no trae esta doctrina,

no le recibáis en casa,

y ni siquiera le saludéis”

2 Carta de San Juan, cap. 10

“Es imposible que el Dios Verdadero,

que es la Verdad misma, el mejor,

el más sabio Proveedor y el Premiador

de los buenos, apruebe todas las sectas

que profesan enseñanzas falsas que

a menudo son inconsistentes y contradictorias

entre sí, y otorgue premios eternos

a sus miembros (…) porque

por la Fe Divina confesamos un solo Señor,

una sola Fe, un solo Bautismo.”

Papa León XII, Encíclica Ubi primum, 5 de Mayo de 1824

