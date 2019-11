[SPADAKITCHEN] Fettine di pollo al rosmarino (ricetta di S. Ildegarda)

Oggi vi propongo un’altra ricetta di Santa Ildegarda, tratta dal libro “Le ricette della gioia con Santa Ildegarda” di Daniel Maurin e Jany Fournier- Rosset. Questa volta si tratta di un secondo piatto, semplice da preparare ma molto saporito: le fettine di pollo al rosmarino. La carne viene fatta marinare e questo la rende ancora più morbida e gustosa.

DOSI: 4 persone

DIFFICOLTA’: Bassa

PREPARAZIONE: 10 minuti

COTTURA: 25 minuti

COSTO: Basso

INGREDIENTI:

750 g di filetti di petto di pollo

200 g di panna fresca liquida

1 cipolla piccola

2 rametti di rosmarino

1 bicchiere di vino bianco

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

PREPARAZIONE:

Per prima cosa, tagliate i filetti di pollo a listarelle e metteteli in una ciotola. Tritate 1 rametto di rosmarino ed unitelo alla carne, insieme con un po’ d’olio, del sale e del pepe e fate macerare il tutto per 2 ore. Passato questo tempo, in una padella con un filo d’olio fate rosolare il pollo con la cipolla tritata per 3 minuti. Poi aggiungete il rametto di rosmarino rimasto ed il vino e fate cuocere per circa 15 minuti, fino a quando il vino si sarà evaporato, dopodiché aggiungete la panna e lasciate sul fuoco ancora qualche minuto per far rassodare la panna.



NOTE:

Nel libro da cui è tratta la ricetta si consiglia di servire le fettine di pollo al rosmarino con farro o spinaci. Nella ricetta originale di Santa Ildegarda si consiglia di usare il fromage blanc, un latticino prodotto con latte cagliato, di consistenza cremosa, che si usa prevalentemente per fare dolci ma se avete difficoltà a reperirlo, potete sostituirlo con la panna.

Alla prossima ricetta,



