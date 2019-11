“Fiducia Tantum”. Una sartoria ecclesiastica per la Tradizione ad Albano Laziale

Cartamodello di un parato appartenuto al cardinale Cesare Baronio (XVI secolo), realizzati dall’atelier Fiducia Tantum per gentile concessione della parrocchia Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nuova) – Roma.

Se la normalità parrocchiale risente nell’arredo e nel parato dello squallore postconciliare, acuito dal pauperismo argentino di oggigiorno, non è venuta meno nell’ambito della sartoria ecclesiastica la produzione di ottimi manufatti. È il caso della sartoria ecclesiastica «Fiducia Tantum», di Eduardo Montecalvo, ad Albano Laziale (RM), nuova piccola realtà nel mondo della sartoria ecclesiastica, che produce tutti i paramenti necessari alla celebrazione della liturgia tradizionale.

Dal sito della sartoria:

«Formatosi alla scuola romana, dopo uno studio accurato delle fogge e dei materiali tradizionalmente impiegati nel rito cattolico, l’atelier Fiducia Tantum si propone di mantenere viva la tradizione sartoriale ecclesiastica attraverso la creazione di paramenti per la celebrazione delle sacre cerimonie secondo il messale tridentino …

… La tradizione bimillenaria della liturgia cattolica anima la produzione sartoriale Fiducia Tantum. Il nostro primo scopo è fare di ogni paramento un prodotto degno del culto divino. La finezza dei materiali, la precisione e l’autenticità del taglio non sono che i punti cardine di una produzione artigianale che per definizione dev’essere di alto livello. La qualità e la bellezza sono caratteristiche essenziali di ciò che si offre a Dio …

… Fedele ai dettami ecclesiastici, Fiducia Tantum fa dei paramenti in seta la sua produzione principale. Per assicurarsi la qualità dei tessuti, inoltre, Fiducia Tantum ha scelto come suo fornitore ufficiale la Colonia Serica di San Leucio, storico produttore di seta del Regno delle Due Sicilie ….

… Qualsiasi esigenza lo stato clericale imponga in materia di vestiario, Fiducia Tantum intende soddisfarla. Per questo, benché i paramenti rimangano la nostra produzione principale, confezioniamo abiti talari per tutta la gerarchia ecclesiastica, con i relativi accessori: fasce con frange o fiocchi, mozzette, mantelle, ferraioli e cappe magne».

