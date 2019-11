Il militante pro-LGBT J. Martin prossimo arcivescovo di Philadelphia? Partono le petizioni contro:

Sono ancora indiscrezioni ma paiono essere piuttosto concrete, al punto che i cattolici americani si stanno mobilitando con una petizione per bloccare la nomina del militante pro-LGBT J. Martin ad arcivescovo di Philadelphia al posto del “conservatore” Chaput, prossimo alla pensione.

Su Change.org si può leggere:

There is a credible report that Fr. James Martin, S.J., is being considered for appointment as Archbishop of Philadelphia. He would replace retiring Archbishop Charles Chaput, who recently found it necessary to warn that Fr. Martin should not be relied upon to accurately present Catholic doctrine on sexuality.

Qui il link.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet