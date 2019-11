Nota AIFA su contraccettivi: «Pillola, anello, ecc… possono portare a depressione e istinti suicidi»

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Immagine sotto modificata da IPPF.org

A darne la notizia è, oltre a diverse agenzie d’informazione, il Quotidiano Sanità.

Si tratta di una nuova avvertenza da parte dell’Aifa (Agenzia italiana del framaco).



“L’umore depresso e la depressione sono effetti indesiderati noti associati all’uso dei contraccettivi ormonali – scrive Aifa in questa nota inviata ai medici -. La depressione può essere grave ed è un noto fattore di rischio per l’insorgenza di comportamento suicidario e suicidio”.



“A conclusione della valutazione del segnale di sicurezza condotta a livello europeo, relativo al rischio di comportamento suicidario e suicidio, associati a depressione, in pazienti che utilizzano contraccettivi ormonali, è stato deciso l’aggiornamento delle informazioni sul prodotto dei contraccettivi ormonali con una nuova avvertenza”.

Qui il PDF scaricabile.

