“Poiché Questo è il Mio Corpo”. Il miracolo eucaristico di Trani

di Charlie Bunga Banyangumuka

Chiesa del Miracolo (da steemit.com)

Che i Protestanti errino sulla Santissima Eucarestia è un dato di fatto; oltre alla Scrittura e ai Padri, ai cattolici vengono in aiuto i Miracoli Eucaristici, ci quali certificano come Iddio sia sempre presente e mai abbandoni il Suo Popolo.

L’Ostia profanata

Ci troviamo a Trani, intorno all’anno 1000.

Una donna ebrea, di nome Zaches, decise di intrufolarsi durante la Santa Messa e riuscì, con artifizio luciferino, a trafugare una Santa Particola.

Piena di orgoglio per il suo “trofeo”, la donna la portò a casa e la buttò in una padella, volendola friggere.

Ma il Signore volle manifestare la Sua Potenza davanti a quell’incredula e dalla Particola cominciarono a fuoriuscire fiotti di Sangue che inondarono la casa e tutta la zona.

Il vescovo fu richiamato dalle urla del quartiere e dalla notizia di questo “Sangue”: giunto sul posto e constatane la Sua origine, si tolse i calzari e portò in processione l’Ostia fino alla Cattedrale.

Da quel giorno la Santa Particola, conservata nella chiesa di Sant’Andrea, viene esposta ogni Giovedì Santo.

La casa dell’ebrea, copiosamente bagnata dal Divin Sangue, fu dedicata al culto cattolico.



