Qualcosa si muove. Ed è tempo di incontrarsi. Verso un Forum dei cattolici che non si arrendono?

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Dopo l’ultima lettera di Miguel l’interesse sollevato è stato tanto: commenti, proposte, idee, dibattiti anche serrati. Ecco dunque la nuova missiva che fa il punto della situazione [RS].

di Miguel

Cari Amici di Radio Spada,

innanzitutto: grazie.

Grazie per i tanti riscontri arrivati alla mia missiva, per quelli a favore ma anche per le critiche.

Un dato ormai è chiaro: qualcosa bisogna fare. Forse le “marce romane” (o “pellegrinaggi romani”) sono lontane, forse sarà una tappa successiva o forse no. Chi lo sa?

Sicuro è che, nell’uragano di questa crisi, almeno bisogna vedersi, incontrarsi, magari pure litigare ma sì, dirsi qualcosa.

Non è il tempo di guardarsi negli occhi e di vedere che almeno ci siamo? Se anche l’esito fosse solo questo, sarebbe già un successo.

Le necessità sono tante: formazione, informazione e per sentitizzarle tutte… l’apostolato.

Risulta evidente che la crisi nella Chiesa non è iniziata ieri e neppure l’altro ieri: ormai sono sempre di più le persone che se ne rendono conto.

E allora troviamoci. Anche perché, vedete, le urgenze – distinte ma connesse – sono anche altre: genderizzazione, eutanasizzazione, sovranità e molto ancora.

Ogni cosa è unita in questo crogliuolo gnostico che ci è imposto da decenni, o da secoli.

Bisogna mettersi in una sala e – tenendo fermi alcuni punti inderogabili già stranoti a voi lettori – vedere fino a che punto unire le forze, individuando un obiettivo di medio termine. Oltre la stessa Radio Spada.

Il tutto senza velleitarsimi e attivismi inutili e dannosi.

Quale obiettivo, dunque? Si vedrà: le cose che si possono fare sono davvero molte. Si va da un convegno nazionale ad altre iniziative pubbliche ad altre che emergeranno. Ma ribadisco: anche solo il dare un volto alla digitalità e il “tenersi sentiti” può essere un passo.

Io ci sono.

Fatemi sapere,

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet