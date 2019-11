[SPADAKITCHEN] Arrivano i biscotti salati per l’autunno!

Connect on Linked in

Qualche settimana fa ho comprato della farina di castagne con una scadenza ravvicinata, così mi sono messa alla ricerca di ricette per utilizzarla. Oltre ad alcune ricette tratte dal mio quaderno di sopravvivenza, mi avevano colpito dei biscotti salati visti sul profilo Instagram dell’autrice del blog www.deliziosavirtu.it, così ho provato a farli ma qualcosa dev’essere andato storto perché l’impasto era troppo secco: probabilmente avevo sbagliato a pesare gli ingredienti liquidi.

Ma, come sapete, io sono capatosta, così ci ho riprovato e stavolta è filato tutto liscio. Quindi, ecco a voi i biscotti salati con farina di castagne, noci e rosmarino, perfetti per l’aperitivo e come snack spezzafame!

DOSI: 30 biscotti circa

DIFFICOLTA’: Bassa

PREPARAZIONE: 20 minuti

COTTURA: 12 minuti

COSTO: Medio

INGREDIENTI:

100 g di farina di tipo 1

70 g di farina di castagne

30 g di farina di grano saraceno

30 g di parmigiano grattugiato

40 g di gherigli di noci

50 g di olio extravergine di oliva

70 g di vino bianco

½ cucchiaino di sale

1 rametto di rosmarino

PREPARAZIONE:

Per prima cosa, tritate finemente le noci ed il rosmarino con una mezzaluna. Poi versate in una ciotola le tre farine, il sale, il parmigiano, le noci ed il rosmarino e mescolate. In un bicchiere unite il vino e l’olio e mescolate, dopodiché uniteli a filo alle farine. A questo punto, impastate fino ad ottenere un composto omogeneo. Se l’impasto dovesse risultare troppo secco, aggiungete un po’ di vino. Poi formate una palla, avvolgetela nella pellicola trasparente e fatela riposare per circa 30 minuti a temperatura ambiente.

Trascorso questo tempo, stendete l’impasto su una spianatoia leggermente infarinata ad uno spessore di circa ½ cm e con uno stampo per biscotti (io ne ho usato uno a forma di fiore) ricavate i biscotti. Poi metteteli su una teglia rivestita di carta da forno e fateli cuocere in forno preriscaldato statico a 200° per circa 12 minuti, fino a quando diventeranno dorati. Infine, sfornateli e lasciateli riposare su una gratella.

Alla prossima ricetta,

Non perdetevi tutte le sue ricette e avventure: potete trovarle qui >>> http://bit.ly/2AECamb

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet