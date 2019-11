[SPADAKITCHEN] La zuppa di zucca di S. Ildegarda

Connect on Linked in

Dopo aver fatto la torta alla zucca con gocce di cioccolato, mi era avanzata della zucca, così ho deciso di fare la zuppa tratta dal libro “Le ricette della gioia con Santa Ildegarda” di Daniel Maurin e Jany Fournier- Rosset.

Come vi avevo raccontato alcuni mesi fa, quando avevo fatto i biscotti della gioia, Ildegarda di Bingen fu una badessa benedettina vissuta nel XII secolo. Donna coltissima e dai mille interessi, fu medico, scienziata, cosmologa, fitoterapeuta, teologa, mistica, compositrice, linguista.

Santa Ildegarda, pur ricordandoci i bisogni dell’anima, non dimentica che siamo fatti anche di corpo, le cui esigenze vanno armonizzate con quelle spirituali: “In mezzo al cosmo si erge l’uomo, il più importante di tutte le creature, che rimangono dipendenti dal mondo. Pur essendo piccolo per dimensioni, la sua anima lo rende potente. Il suo capo è orientato verso l’alto e i suoi piedi poggiano su una solida base. Ecco allora che può mettere in movimento le cose più elevate come quelle più basse”.

Secondo S. Ildegarda, ci sono “alimenti della tristezza”, che fanno male alla nostra salute, e “alimenti della gioia”, che ci rinvigoriscono e ci aiutano a mantenerci in salute. Questa ricetta sicuramente fa bene al corpo e alla mente. Va beh, io sono di parte, dato che le vellutate con la zucca e i tortelli di zucca sono il mio comfort food…

Per fare la zuppa di zucca, ho adattato le dosi degli ingredienti alla quantità di zucca che avevo in casa. Questo piatto, più che una zuppa, è una vellutata. Io le amo così tanto che ho cominciato a mangiarla con tanta foga che non mi ero accorta che fosse bollente. Risultato: mi sono ustionata la gola. Avevo le lacrime agli occhi. Meno male che il marito è venuto in mio soccorso porgendomi il suo bicchiere di acqua fredda.

Ma veniamo alla ricetta.

DOSI: 2- 3 persone

DIFFICOLTA’: Bassa

PREPARAZIONE: 10 minuti

COTTURA: 25 minuti

COSTO: Basso

INGREDIENTI:

680 g circa di zucca pulita e tagliata a cubetti

250 ml di latte

½ cucchiaino di curry

Sale q.b.

Pepe q.b.

PREPARAZIONE:

Mettete la zucca pulita e tagliata cubetti in una pentola con circa 800 ml di acqua salata. Portate ad ebollizione e fate cuocere per 20 minuti. Poi scolatela e rimettetela nella pentola. A questo punto, frullate la zucca con il mini pimer fino a renderla cremosa. Poi aggiungete il latte, mescolate e riaccendete il fuoco a fiamma bassa per qualche minuto. Infine, aggiustate di sale, aggiungete una macinata di pepe ed il curry e mescolate. Servite la vostra zuppa di zucca ben calda.

Potete servire la zuppa con dei semi di zucca tostati e dei crostini. Se volete una zuppa più liquida, aggiungete più latte.

Alla prossima ricetta,

