Stampa nazionale e media internazionali sul caso “Radio Spada – Vescovi veneti – divorziati”

Desta ancora interesse il caso della contestazione mossa da Radio Spada agli “accoglienti” Vescovi veneti: “Scusateci!”. La surreale lettera del Vescovo di Belluno a divorziati e separati.

Dopo il Corriere (Se il Corriere difende i Vescovi “divorzisti” dalla “poco cortese” Radio Spada), oggi è la volta di Libero che torna sulla vicenda citando la reazione del nostro sito.

Anche i media internazionali entrano nella vicenda.

Breitbart, sito anglofono ispirato da Bannon – ex spin doctor di Trump – riferisce:

One well-known Catholic site, Radio Spada, noted that even though the Marangoni letter was written by a bishop, “there’s no call to abandon a gravely sinful situation that puts the eternal destiny of one’s soul at risk, no mention of the high Christian values of chastity and the holiness of the family, no reference to the unity and indissolubility of marriage.” “More than a letter of a successor of the Apostles, it’s a letter of a successor of the Apostates,” the site said.

Qualcosa di simile pure sull’anglofona AngelusNews.

CruxNow, il sito dell’ex vaticanista per la CNN J. Allen, ribadisce in un articolo di E. Harris:

Radio Spada, a well-known traditional Catholic site, published a reaction saying that even though the letter was written by a bishop, “there’s no call to abandon a gravely sinful situation that puts the eternal destiny of one’s soul at risk, no mention of the high Christian values of chastity and the holiness of the family, no reference to the unity and indissolubility of marriage.” […]

Anche InfoCatolica, in lingua spagnola, ne parla:

La declaración del obispo provocó la reacción de grupos católicos en Italia. Entre ellos, Radio Spada, un conocido sitio católico tradicionalista, que publicó un editorial diciendo que, aunque la carta fue escrita por un obispo, «no hay un llamado a abandonar una situación gravemente pecaminosa que pone en riesgo el destino eterno del alma, ni menciona valores importantes para los cristianos como la castidad y la santidad de la familia, ni hace referencia a la unidad e indisolubilidad del matrimonio». Más que una carta de un sucesor de los Apóstoles, es una carta de un sucesor de los Apóstatas», afirmó el editorial del portal.

Polonia Cristiana fa eco:

Oświadczenie natychmiast spotkało się z krytyką. Radio Spada zauważyło, że „nie ma w liście wezwania, by porzucić poważnie grzeszną sytuację, która naraża na wieczne potępienie duszę, nie wspominając o ważnych wartościach chrześcijańskiej czystości i świętości rodziny. Brak też odniesienia do jedności i nierozerwalności związku małżeńskiego”. Krótko stwierdzono, że list biskupa nie jest „listem następcy Apostołów”, lecz „listem następcy apostatów”.





