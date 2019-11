[Video] Thailandia – buddisti, nuova apostasia. Principii del documento di Abu Dhabi “da diffondere in Oriente”

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Apostasia anche in Thailandia. Come si vede, Abu Dhabi era solo il passo “monoteista-abramitico” del cammino verso la disinitegrazione sostanzialmente esplicita della Fede.

Il card. Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, è stato chiaro: “Sono molto lieto dell’incontro che ha avuto luogo oggi tra il Patriarca Supremo della Thailandia e Sua Santità il Papa Francesco – afferma – perché nei dialoghi e nei discorsi è emerso chiaramente l’apprezzamento di uno verso l’altro, di una tradizione verso l’altra, il cui punto di incontro è stato quello del riconoscimento della fraternità”.

Non solo: “Simbolico il fatto che Papa Francesco ha molto sottolineato che la nostra presenza è una presenza di testimonianza e di servizio aldilà delle appartenenze, cosa anche ratificata dal Patriarca Supremo della Thailandia“.

Tra i doni portati da Papa Francesco – annota VaticanNews – anche la Dichiarazione di Abu Dhabi: “Credo che abbia messo in risalto l’importanza – ha detto il porporato – che tale messaggio di fratellanza umana per la pace e la convivenza comune sia necessario da diffondere anche in Oriente“.

