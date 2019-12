[DIFUNDE TU FE CATOLICA] EL REINO DE MARÍA EN NUESTRAS ALMAS… la continua presencia de la Madre de Dios

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande[ simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

EL REINO DE MARÍA EN NUESTRAS ALMAS… la continua presencia de la Madre de Dios

“De la misma manera podemos también vivir en nuestra amabilísima Madre María, poniendo nuestro esfuerzo en conservar y fomentar en nuestra alma, filial, tierna e inocente conversión del espíritu a Ella y la amorosa aspiración y respiración en María como en nuestra Madre en Dios, tanto en el obrar como en el padecer, ya en las acciones o bien en las omisiones y, en fin, en cualesquiera penas, dolores, aflicciones y apremios, de suerte que el amor se mueva, como en suaves ondas de flujo y reflujo de María a Dios y de Dios a María.

Maria Regina Inmaculata



El devoto de María procura vivir siempre en la amorosa presencia de esta Madre; el hijo amante de María, por el constante ejercicio de tenerla en la memoria como la Madre Amable, logra el hábito de este filial y amoroso recuerdo, de arte que todos sus pensamientos y afectos van a parar juntamente en Ella y en Dios, ni parece posible que pueda olvidarse de la Madre Amable ni de Dios.

Así como lo hace con Dios, de la misma manera se esfuerza en vivir por María, esto es, en emplear y consumir todas sus fuerzas activas y pasivas por María, en su obsequio, honra y amor, deseando que en todas las cosas sea reverenciada, glorificada y amada y que Su Reinado se fomente, se perfeccione y acreciente en el de Su Hijo Jesús.”



(Venerable Miguel de San Agustín, Carmelita, “Vida de unión con María”)

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet