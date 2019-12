[DIFUNDE TU FE CATOLICA] Devocionario Católico: EL PLAN DE VIDA ESPIRITUAL

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

Devocionario Católico: EL PLAN DE VIDA ESPIRITUAL

“Id a Nuestro Señor como sois, id a Él con una meditación natural. Usad vuestra propia piedad y vuestro amor antes de serviros de libros. Buscad la humildad del amor. Que un libro pío os acompañe para encauzaros en el buen camino cuando el espíritu se vuelve pesado o cuando vuestros sentidos se embotan, eso está bien; pero, recordaos, nuestro Buen Maestro prefiere la pobreza de nuestros corazones a los más sublimes pensamientos y afecciones que pertenecen a otros”





(Beato Pedro Julián Eymard)

La Vida Espiritual no es más que el trato íntimo con Dios, el encuentro cercano con Jesús y María, buscar Su mirada amorosa en medio de las labores cotidianas. Como cualquier acto de amor, debemos poner el corazón con las prácticas de piedad y no hacer caso a nuestras ganas o apetencias del momento: la Piedad es amar a Dios, buscarle y encontrarle por medio de nuestra Santa Madre, en un ejercicio continuo de amor, que manifestaremos gracias al PLAN DE VIDA ESPIRITUAL, en donde -a modo de esquema- impregnaremos de Cielo las actividades terrenales.



Quiero insistirte con la cuestión de las apetencias, con el conocido “rezaré más tarde” o “tal vez mañana lo haga…”; son excusas susurradas por el demonio, acomodadas por la falta de determinación o incluso, en el peor de los casos, fruto de la desidia. Si rezamos, aunque sea sin ganas, conseguimos mayor mérito que si lo hiciésemos con fervor. El Señor premia las buenas intenciones, los buenos deseos… no hagas caso a tus gustos y sacrifica tu ociosidad para llevar un Plan de Vida Espiritual CONSTANTE, digno de un buen Católico.

Desde que despiertas, durante el trabajo o el estudio, cuando estás con la familia o con los amigos, hasta que vuelves a dormirte y aún durante tu sueño, Dios te mira siempre como continuamente te ama; espera de ti la correspondencia de tu amor hacia Él, que le agradezcas todo cuanto de Su Providencia recibes, gracias espirituales y materiales; que te acojas a Su Misericordia cuando las debilidades te superen; que acudas a Su Corazón Sacratísimo para resguardarte de los malos ejemplos del mundo y de la Apostasía que cada vez, con más saña, devasta las conciencias que quieren vivir sin Dios.



El Ofrecimiento de Obras, la Santa Misa, la Visita a Jesús Sacramentado, la Sagrada Comunión (o al menos la Comunión Espiritual), media hora de oración mental y el rezo del Santo Rosario, son partes fundamentales e invariables de este Plan de Vida Espiritual que te ofrezco, y que, sumando el tiempo que te van a ocupar todos esos ejercicios piadosos, apenas te supondría dos horas… ¿cuántas dedicas al ocio, al teléfono móvil, a los amigos, a no hacer nada?.



Es obligación grave de todo Católico rezar por los vivos, ya sean familiares, amigos, deudos… así como por nuestros Fieles Difuntos, en particular, por las Benditas Almas del Purgatorio, a quienes debemos socorrer no sólo con prácticas de Piedad sino con el Tesoro de las Indulgencias, que ofreceremos por Ellas nada más empezar el día.



EL PLAN DE VIDA ESPIRITUAL, si está bien trazado, hecho con sentido común, adaptado a tu realidad personal y supervisado por un Sacerdote, te aseguro que hará de ti un perfecto contemplativo; por eso es menester no cargarte con demasiados ejercicios, sino que a la hora de concretar, de escribir en papel tu Plan de Vida Espiritual, seas leal contigo mismo y procures ADAPTARLO a tus horarios y obligaciones.

En las imágenes que acompañan este artículo, te comparto el Plan de Vida Espiritual que siguen muchas almas piadosas, si bien puedes adaptarlo en cuanto al orden de las prácticas así como en la frecuencia de las mismas; por ejemplo, si no dispones de tiempo para rezar los 15 Misterios del Rosario, busca al menos media hora, en horario fijo a ser posible, para rezar con calma 5 Misterios, un Rosario. De igual manera, si no tienes modo de asistir a la Santa Misa, intenta compensar esa media hora que emplearías en escuchar Misa por una lectura espiritual referente al Santísimo Sacramento o la Meditación de las Cinco Llagas de Nuestro Señor, y, al final de la misma, hacer una sincera y piadosa Comunión Espiritual y de inmediato, la Acción de Gracias, como si hubieses comulgado sacramentalmente, imaginando a Jesús Sacramentado como Dueño de tu corazón, que ahora, después de recibirlo, es Su particular Sagrario. Procura vivir siempre así: como Tabernáculo viviente que porta a Cristo Inmolado.



Con amor y muchos deseos de agradar a Dios, poco a poco te harás un Plan de Vida Espiritual sencillo, pero práctico y conciso, una verdadera escalera donde subir peldaños en la unión íntima con Jesús-María ; luego, solo resta ser decidido en su PRÁCTICA DIARIA y revisarlo, al menos una vez al mes, con tu Director Espiritual.



(Continuará)



Padre Alfonso del Santísimo Sacramento

