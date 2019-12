[DIFUNDE TU FE CATOLICA] EL DON DE LA INTEGRIDAD: Estandarte de los Apóstoles de los Últimos Tiempos

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande[ simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

EL DON DE LA INTEGRIDAD: Estandarte de los Apóstoles de los Últimos Tiempos

¿Quiénes somos nosotros? Los que no doblan las rodillas, ni siquiera una sola, ante Baal. Nosotros somos los que tenemos la Ley de Dios escrita en el bronce de nuestra alma y no permitimos que las doctrinas de este siglo registren sus errores sobre este bronce sagrado, que la Redención de Cristo ha hecho en nosotros. Nosotros somos los que amamos como el más precioso de los tesoros la pureza inmaculada de la Ortodoxia, y que rechazamos cualquier pacto con la herejía, sus obras e infiltraciones. Somos los que tenemos misericordia para con el pecador arrepentido, pero que no ahorramos la impiedad insolente y orgullosa de sí misma, el vicio que se enorgullece con ufanía y burla a la Virtud. Somos los que tenemos pena de todos los hombres, pero especialmente de los bienaventurados que sufren persecución por amor a su Iglesia, que son oprimidos en toda la tierra por su hambre y sed de virtud, que son abandonados, burlados, traicionados y que forman parte de los nuestros, porque se conservan fieles a la Ley de Dios.

Toque sobre la imagen para verla en su tamaño original Estos son, Señor, los que en el momento presente, dispersos, aislados, ignorando unos a otros, mientras tanto, ahora, se acercan a Vos para ofrecer su don, y presentar su oración. Es el don de su Integridad, hecho con fidelidad. Cuando prefieren la ortodoxia completa a las palmas de los fariseos; cuando prefieren la pureza a la popularidad entre los impíos; cuando eligen la honestidad de preferencia al oro; cuando permanecen en la Ley de Dios, aunque por esto pierdan puestos y gloria, practican el amor de Dios sobre todas las cosas, y alcanzan la perfección de la Vida Espiritual… Plinio Corrêa de Oliveira, “Legionario” 22 de Diciembre de 1946

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet