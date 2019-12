[DIFUNDE TU FE CATOLICA] EL ÚNICO FIN DEL MINISTERIO SACERDOTAL: LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande[ simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

EL ÚNICO FIN DEL MINISTERIO SACERDOTAL: LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS

“Nuestro Ministerio es de un Orden Superior, sobrenatural, divino; es el mismo Ministerio que Jesucristo vino a realizar en la Tierra, esto es, la salvación de las almas… Ese es su único fin, y esa será nuestra única ocupación, nuestro único negocio, al cual consagraremos todos los pensamientos de nuestra mente, todas las preocupaciones de nuestro espíritu, todos los instantes de nuestra vida (…) hasta la última gota de nuestra sangre, si es necesaria. No nos llaméis a otra parte, porque no iremos; no nos habléis de otra cosa porque no os haremos caso.



Cuando las almas van rodando por los despeñaderos del infierno malográndose la Sangre de Cristo y las Lágrimas de Su Madre Inmaculada (…), traición sería divertir la atención a otra cosa. Y cuando los apóstoles del mal, sin ser llamados y sin esperanza de recompensa, trabajan por perderlas con innoble esfuerzo, no tendríamos perdón los llamados por Dios a salvarlas, si no nos diéramos del todo a esa empresa tan divina y urgente”.







Mons. Manuel Irurita, Obispo Mártir de Barcelona (*), 17 de Mayo de 1930



BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA DEL OBISPO MÁRTIR DE BARCELONA



Había nacido en Larrainzar (Navarra), el 19 de Agosto de 1876. Alcanzó el título de Doctor en Sangrada Teología en el 1906 y en Filosofía en el 1907. Fue Beneficiado de la Catedral de Valencia en el 1899; también Profesor de Canto Gregoriano, de Lengua Hebrea y de Teología fundamental en el Seminario de Valencia.

Celoso Director de la Obra de la Consagración de Hogares del Sagrado Corazón de Jesús y de la Vela Nocturna; Consiliario Presidente de la Asociación de Intereses Católicos. Presidente del Rosario de la Aurora. Promotor del expediente de Beatificación de la Madre Sacramento. Visitador de Religiosas y Promotor de las Misiones diocesanas hasta que de Valencia pasó a Lérida, siendo nombrado Obispo de esta diócesis.

Excelente músico, fue nombrado Presidente de la Asociación Ceciliana Española en el Congreso Nacional de Música Sagrada de Vitoria del año 1928. Trasladado al Episcopado de Barcelona, se distinguió por su bondad y santidad. El Doctor Irurita fue vilmente asesinado en el Cementerio de Montcada y Reixach el 4 de Diciembre de 1936, a los 50 años.

