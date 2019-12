[DIFUNDE TU FE CATOLICA] EN 2020 SE CUMPLE EL 150 ANIVERSARIO de la Proclamación de San José como Patrono de la Iglesia Universal

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande[ simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

EN 2020 SE CUMPLE EL 150 ANIVERSARIO de la Proclamación de San José como Patrono de la Iglesia Universal

2020

150 Aniversario

de la Proclamación de San José

Patrono de la Iglesia Universal



En 1870, con ocasión del Concilio Vaticano I, numerosos Obispos del mundo católico presentaron fervorosas peticiones al Papa Pío IX, para que el Patriarca San José fuese especialmente honrado e invocado. El Romano Pontífice decidió aceptar tales demandas durante el Concilio. Pero, como es sabido, éste tuvo que interrumpirse en Setiembre de aquel año. Con todo, en la primera gran ocasión, en la Fiesta de la Inmaculada Concepción de María, el Sumo Pontífice proclamó a San José Patrono de la Iglesia Universal. En el decreto de la Sagrada Congregación de Ritos se subraya la altísima dignidad del hombre, elegido para Esposo de María, que “a quien tantos reyes y profetas habían anhelado poder contemplar, no sólo lo vio, sino que convivió con Él, y le abrazó con cariño de padre y le besó, además de alimentar con sumo esmero a quien el Pueblo fiel tomaría como alimento bajado del Cielo”.

Por ello la Iglesia le ha venerado siempre junto a la Madre de Dios y ha acudido a él en busca de protección en las situaciones difíciles de su historia. Considerando todo esto, Pío IX, “conmovido ante la creciente luctuosa situación del mundo, y accediendo a las insistentes peticiones de los sagrados Obispos nombró a San José Patrono de la Iglesia Universal, para que él mismo y todos los fieles pudieran encomendarse a su potentísimo patrocinio. Por lo cual mandaba que la Fiesta del Santo Patriarca se celebrara con rito de primera clase, pero sin octava por coincidir la fecha con el tiempo de Cuaresma…”

