[DIFUNDE TU FE CATOLICA] “OBISPO” ESPAÑOL IMPIDE LA MISA DE SIEMPRE A LOS SACERDOTES DE LA FRATERNIDAD DE SAN PÍO X

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande[ simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

“OBISPO” ESPAÑOL IMPIDE LA MISA DE SIEMPRE A LOS SACERDOTES DE LA FRATERNIDAD DE SAN PÍO X



El sector que lidera la Fraternidad fundada por Monseñor Lefebvre, hace aguas; después de tontear con la iglesia del Concilio Vaticano II, de suplicar y mendigar una aprobación, se topan con la triste realidad: su apostolado está condenado a ser reconocido en sus grupúsculos, porque en lo que a Diócesis se refiere, no los quieren. Prueba de ello es la carta que el “Arzobispo” de Zaragoza ha dirigido al Superior de la Fraternidad de San Pío X en España. Ojo al dato, que el obispo modernista ni tan siquiera le felicita por Navidad…

Los que queremos seguir siendo Católicos nos abstenemos de tener trato alguno con “clérigos” de la falsa iglesia; preferimos permanecer en las catacumbas antes que participar del juego de algunos “tradicionalistas” acomplejados, que venden la Integridad de la Doctrina Cristiana por una aprobación de la Roma Apóstata.



“Pues tal es la naturaleza de la Fe, que nada es más imposible que creer esto y dejar de creer aquello… Si hay, pues, un punto que ha sido revelado evidentemente por Dios y nos negamos a creerlo, no creemos en nada de la Fe Divina.” (Papa León XIII, “Satis cognitum”, 29 de Junio de 1896)

