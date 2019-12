[DIFUNDE TU FE CATOLICA] PROPÓSITO ESPIRITUAL PARA EL NUEVO AÑO, 2020

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande[ simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

PROPÓSITO ESPIRITUAL PARA EL NUEVO AÑO, 2020

Como en años anteriores, llegados los últimos días de Diciembre, hacemos balance del ciclo que termina. Para los Católicos apenas comienza, pues aún nos dura el gozo por el Nacimiento de Nuestro Redentor; pobre nació, pobre vivió y pobre entregó Su Cuerpo, Su Sangre, Su Alma y Divinidad en el Calvario. Pobre y callado permanece en el Sagrario, muchas veces olvidado cuando no ultrajado. Pobre se ve cada vez que le recibe sacramentalmente un alma en pecado o con frialdad… ¡cuántas pobrezas las de Cristo!

Pero tú… que tanto dices amar estos días a Cristo hecho un Niño, parece quisieras ignorar aquella realidad del Pesebre del Belén, de Getsemaní, del Calvario… en cambio quieres contentos y consuelos, alegrías y despreocupaciones, “seguir tu yo interior” y olvidar lo que Dios quiere de ti…

Tú también eres pobre: no tienes ni quieres más que dinero, orgullo y vanidad… por el contrario, ¡qué ricos son aquellos que viven la integridad del Evangelio, que guardan la Fe y la transmiten mediante la Piedad Tradicional! Son almas santas, silenciados por el ruido de aquellos que prefieren seguir en su delirio de contemplar a un Jesús liberal, perdonador y consentidor de todo tipo de vicios. Mienten y se mienten a sí mismos los que creen que Dios cambia, que Él adapta Su Amor a nuestra conveniencia. Pobres desgraciados los que así piensen, porque su vivir será aún más depravado que su pensamiento.

Encomiéndate este año nuevo 2020, a Nuestro Padre y Señor San José -como gustaba llamarlo Santa Teresa de Jesús-, que conmemoramos el 150 Aniversario de su Patronazgo sobre la Santa Iglesia; ¿quién mejor que San José, para defender la pureza de nuestra Fe, para guardar la divina integridad de nuestro empeño en la Causa Católica?. Si en su vida terrena San José pudo y supo defender al mismo Redentor de los Hombres, ¿en qué no podrá ayudarnos a nosotros?. Sea pues tu principal y mejor propósito para este nuevo año, convertirte en devoto sincero de San José.



MEDIOS PARA SER DEVOTOS DE SAN JOSÉ



– Dedícale cada día el Avejosefino(toque para conocer la oración)



– Reza varias jaculatorias dedicadas a San José, especialmente en momentos de dificultad



– Ofrécele oraciones especiales los Miércoles de cada semana



– Conságrale tu trabajo a San José; no olvides pedirle que te ayude en las labores cotidianas



– Trata de imitar a San José: sé puro, diligente y celoso con los asuntos de Dios



– Cuida a Cristo Nuestro Señor como lo hizo San José: conserva la pureza y confiesa asiduamente



– Sé lector asiduo de nuestro blog “Como ovejas sin Pastor”.

