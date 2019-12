[DIFUNDE TU FE CATOLICA] XXXV Aniversario de Monseñor Thuc

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

XXXV Aniversario de Monseñor Thuc

Breve reseña de un Obispo Católico Integrista



Monseñor Thuc nació en Puh Cam, Vietnam (Arquidiocesis de Huè) el 6 de Octubre de 1897 de una familia católica devota, a los 12 años (1909) de edad ingreso al Seminario Diocesano de Aminh, pero prosiguió sus estudios eclesiásticos en Hué, Roma y París; Doctor en Filosofía, Teología y Derecho Canónico. Ordenado sacerdote el 20 de Octubre de 1925, regresa a Vietnam como profesor del Seminario Mayor.

El 15 de Marzo de 1938 recibe Monseñor Thuc del Papa Pío XI el permiso para consagrar Obispos sin el permiso de Roma; el 4 de Mayo de ese mismo año fue consagrado Obispo en la Catedral de Huè por Monseñor Dumortier, Vicario Apostólico de Saigòn. Como Obispo realizo varias obras apostólicas como la construcción de Iglesias, Capillas, Conventos, Escuelas y Dispensarios. Su hermano, el Dr. Ngo-Dinh-Diem llego a ser Presidente de Vietnam en 1954, facilitando la labor de la Iglesia Católica en Vietnam.

En 1962 y participa del Concilio Vaticano II (Concilio al cual después se opondría enérgicamente), y es precisamente aquí donde comenzó su lucha. El 1 de Noviembre de 1963 su hermano, el Presidente Diem fue derrocado del poder y masacrado junto con toda su familia por los guerrilleros comunistas del Vietcong; ya que también peligraba su vida, Monseñor Thuc no podía volver a Vietnam y quedó en el exilio. Mientras tanto, en el “Concilio” se proclamaban herejías contrarias a la Fe Católica, contra las cuales se opuso y lucho.

En la modestia de un pequeño apartamento, Mons. Thuc continuaría la defensa del Sacerdocio Católico y de la Fe misma, ordenando sacerdotes y consagrando Obispos que asegurasen la continuidad de los Sacramentos en medio de la Apostasía

Por su lucha contra la “neo-iglesia del Vaticano II” Roma suspendió cualquier ingreso económico al desvalido Obispo, que sobrevivió gracias a la caridad de los fieles que le seguían.

Monseñor Thuc se retiró a vivir a un pobre apartamento en Toulon, Francia, pero pronto sería contactado por católicos tradicionalistas, que a su vez le presentan al Padre Guérard des Lauriers, antimodernista y también partidario de la Sede Vacante tras la muerte del Papa Pío XII; Monseñor Thuc lo consagrará Obispo en Mayo 1981; cinco meses más tarde, serían los Padres Carmona y Zamora los que recibirían la Consagración Episcopal de manos de Monseñor Thuc.

El 25 de Febrero de 1982, en Munich, alza la voz en una Declaración donde acusa de herejes a los “Papas” post-conciliares y por tanto, la Sede Vacante; para el mantenimiento del Linaje Apostólico continuaría ordenando sacerdotes y consagrando Obispos.

Monseñor Thuc entregó su alma a Dios el 13 de Diciembre de 1984 en Carthage, Missouri (EEUU). Su obra por defender la Integridad de la Fe Católica, se plasma aún en las diferentes familias religiosas, que continúan administrando los sacramentos, celebrando el Santo Sacrificio de la Misa, orando e inmolándose por la mayor de las obligaciones: salvar almas.





