Lo “scisma germanico” si struttura. Orientamento omosessuale è normale per gli esperti dei vescovi

Non c’è bisogno di aggiungere molti commenti. Di seguito una traduzione del comunicato stampa n. 205 della Conferenza Episcopale Tedesca, in relazione al loro Sinodo nazionale. Grassettature e italici nostri:

Consultazione di esperti sulla “Sessualità umana”



Arcivescovo Koch: discussione solida, sostenuta da discipline umanistiche e teologia necessarie



La Commissione per il matrimonio e la famiglia della Conferenza episcopale tedesca ha tenuto una consultazione specialistica su “La sessualità dell’uomo – in che modo scientifico-teologico discute e valuta la chiesa?”, Conclusasi ieri sera (4 dicembre 2019) a Berlino. Il punto di partenza per la consultazione è la Via sinodale della Chiesa in Germania.

Già nella fase di preparazione, c’era un forum che si occupava di questioni di moralità sessuale. Lo scopo della consultazione era di contribuire a discutere la questione delle prospettive sessuali-mediche, teologiche-antropologiche e morali-teologiche e lo stato del personale docente della Chiesa sulla moralità sessuale, nonché sulla storia e sullo sfondo dell’educazione sessuale cattolica.

L’incontro a Berlino si è tenuto in concomitanza con quello che il Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl ha guidato all’Istituto di etica e politica cristiana di Berlino (ICEP). L’Arcivescovo Dr. Heiner Koch (Berlino), vescovo Dr. Franz-Josef Bode (Osnabrück), vescovo Wolfgang Ipolt (Görlitz), vescovo Peter Kohlgraf (Magonza) e diversi vescovi ausiliari della Commissione per la fede e la famiglia, hanno discusso con dottori sessuologi, teologi morali, dogmatici e avvocati della chiesa.



[… ] C’è stato consenso sul fatto che la sessualità umana comprende una dimensione di piacere, riproduzione e relazione. C’è stato anche accordo sul fatto che la preferenza sessuale degli umani si esprima nella pubertà e assuma un orientamento etero o omosessuale. Entrambi appartengono alle forme normali di una predisposizione sessuale che non può o non dovrebbe essere modificata da nessuna socializzazione specifica. Secondo la Chiesa, ciò significa che qualsiasi forma di discriminazione contro gli omosessuali deve essere respinta, come è stato a lungo richiesto dal Magistero, ed è anche esplicitamente enfatizzata da Papa Francesco nella lettera post sinodale Amoris laetitia. Tuttavia, la questione se il divieto di insegnamento sull’omosessualità praticata sia ancora aggiornata, così come la questione dell’ammissibilità dell’uso di contraccettivi artificiali nel matrimonio e nel caso di coppie non sposate, era controversa.



Due membri del gruppo di lingua tedesca del Sinodo dei vescovi romani dell’ottobre 2015, l’arcivescovo Koch e il vescovo Bode, hanno sottolineato l’importanza di una solida discussione sostenuta da discipline umanistiche e teologiche e hanno sottolineato gli sviluppi che possono già essere osservati nella Amoris Laetitia. Pertanto, una relazione sessuale dopo il divorzio e il nuovo matrimonio non è ulteriormente qualificata come un peccato grave e quindi non viene fornita alcuna esclusione generale dalla ricezione dell’Eucaristia.



I risultati della consultazione specialistica confluiranno nel forum del Percorso sinodale “Vivere in relazioni di successo – Ama vivere nella sessualità e nel partenariato”, che inizierà i suoi lavori nel febbraio 2020.

