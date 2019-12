Società terminale: se il “canettone” (panettone per cani) costa, online e scontato, 68 Euro/kg

Connect on Linked in

Doggye Bag Canettone mela e cannella è un prodotto artigianale a base di farina di grano 0, uova, miele burro e cocco.

Realizzato con soli ingredienti naturali rispettando le esigenze nutrizionali del cane, questo panettone per cani sarà un goloso regalo per le festività Natalizie a cui fido non saprà resistere!

Così è presentato sul sito pelosidigusto.com. In altre pagine del pregiato ecommerce si può trovare anche il Candoro (prezzo quasi identico al canettone, leggermente più basso).

Ovviamente, si tratta di prodotti “bio nat olistici”, non testati su animali, no ogm e via ciarlando. Il sito aggiunge:



CANDORO PER CANI DOGGYE BAG SI DISTINGUE PER:

Dolce da forno per cani di ogni età;

100% naturale: solo ingredienti di alta qualità;

No OGM, No coloranti, No conservanti;

Con miele, burro, cannella, uova: solo ingredienti sani e golosi;;

Adatto anche a cani che soffrono di intolleranze alimentari;

Molto appetibile;

Cruelty free (nessun test su animali da laboratorio);

Prodotto 100% Italiano;

Insomma: tutto all’insegna della natura e del rispetto per gli animali…

…Che in natura dovrebbero correre liberi a crecare cibo, godendo del contatto con l’ambiente. E non vivere segregati in appartamento a mangiare dolciumi (sanissimi, per carità!) come bambini viziati occidentali.

