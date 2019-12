[SPADAKITCHEN] Biscotti con cioccolato e noci

Connect on Linked in

Vi sembra di avere un déjà-vu? Anche a me. Questi biscotti con cioccolato e noci somigliano, infatti, ai miei biscotti alle nocciole. Il procedimento e la forma sono simili ma cambiano gli ingredienti: al posto delle nocciole, protagonista è un’altra frutta secca, la noce. Inoltre, a dare un tocco di golosità in più, ci sono pezzi di cioccolato fondente.

La ricetta me l’ha data una mia amica, la quale mi ha raccontato che nella sua famiglia li amano così tanto da averli ribattezzati “biscotti della gioia”, anche se non hanno niente a che fare con quelli di Santa Ildegarda (a parte la bontà).

Sono ottimi sia da soli che inzuppati nel caffelatte o nel tè. Il marito li ha addirittura “tocciati” nella camomilla…

DIFFICOLTA’: Bassa

PREPARAZIONE: 30 minuti

RIPOSO: 1 ora

COTTURA: 15 minuti

COSTO: Basso

INGREDIENTI:

300 g di farina 00

130 g di zucchero di canna

100 g di cioccolato fondente

100 g di gherigli di noci

2 uova

150 g di burro

PREPARAZIONE:

Per prima cosa, tagliate il burro a pezzetti e fatelo ammorbidire a temperatura ambiente. Intanto, tritate il cioccolato e le noci (io ho usato la mezzaluna). Poi setacciate la farina e disponetela a fontana sul piano di lavoro, dopodiché aggiungete le uova, lo zucchero ed il burro. Cominciate ad impastare e, quando gli ingredienti si saranno amalgamati, aggiungete le noci ed il cioccolato. Continuate a lavorare per incorporarli al resto del composto. Poi dividete l’impasto in due parti e formate due rotoli lunghi ciascuno 30 cm circa. A questo punto, ricopriteli con la pellicola trasparente e fateli riposare in frigorifero per almeno un’ora.

Trascorso questo tempo, riprendete i rotoli e con un coltello tagliate dei biscotti di circa ½ cm di spessore. Poi disponeteli sulla leccarda rivestita con carta da forno e fateli cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per circa 15 minuti.

NOTE:

La mia amica mi ha detto che la ricetta originale prevedeva un solo uovo ma che, dato che faceva fatica ad impastare, ne ha aggiunto uno. Io ho cominciato mettendone solo uno ma, effettivamente, l’impasto era troppo secco, così anche io ne ho aggiunto un altro.

Alla prossima ricetta,

