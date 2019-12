[SPADAKITCHEN] BISCOTTI DELLA GIOIA DI SANTA ILDEGARDA (nuova ricetta!)

Connect on Linked in

In occasione della Domenica Laetare avevo pubblicato una ricetta dei biscotti di Santa Ildegarda ma erano un po’ troppo speziati anche per me che amo i sapori forti. Recentemente, ho letto il libro “Le ricette della gioia con Santa Ildegarda” di Daniel Maurin e Jany Fournier- Rosset ed ho trovato quella che dovrebbe essere la ricetta originale, così ho provato a rifarli ed il risultato sono stati dei biscotti dal sapore decisamente più equilibrato. Così ho deciso di proporvi anche questa ricetta.

I biscotti della gioia venivano consigliati da Santa Ildegarda per il buonumore. Sono dei biscotti adatti tutto l’anno ma, per la presenza delle spezie, sono perfetti da preparare e da regalare a Natale. A proposito di spezie, dato che di Santa Ildegarda vi ho già parlato in occasione di altre ricette, vorrei spendere due parole riguardo al pregiudizio (uno dei tanti) che riguarda l’uso delle spezie nel Medioevo. E’ purtroppo molto diffusa l’idea che esse venivano usate per mascherare il sapore del cibo, soprattutto della carne, andato a male ma non è così. Oggi abbiamo abbastanza conoscenze sulla cucina medioevale da poter affermare con certezza che le cose stavano diversamente. I cuochi medioevali non avevano nessuna ragione di trattare carne andata a male e usavano le spezie con grande maestria e professionalità. Una gran varietà di carne e di pesce era disponibile per tutto l’anno e i metodi di conservazione di queste carni, per quanto rudimentali, erano efficaci e diffusi dappertutto. Inoltre, i potenti medioevali, che avevano esigenze gastronomiche sempre più raffinate, non avrebbero mai tollerato di mangiare cibo avariato coperto dal sapore forte delle spezie.

Ora veniamo alla ricetta.

DOSI: 85 biscotti circa

DIFFICOLTA’: Bassa

PREPARAZIONE: 20 minuti

COTTURA: 10 minuti

COSTO: Basso

INGREDIENTI:

440 g circa di farina di farro

4 tuorli d’uovo

3 g di sale

180 g di burro

140 g di zucchero grezzo di canna

70 g di miele

15 g di noce moscata

15 g di cannella

3,3 g di chiodi di garofano macinati

PREPARAZIONE:

Per prima cosa, fate sciogliere il burro a fuoco basso e fatelo raffreddare. Poi trasferitelo in una ciotola e mescolatelo con zucchero e miele, dopodiché aggiungete i tuorli d’uovo ed il sale e sbattete con una frusta a mano fino a quando gli ingredienti saranno amalgamati. A questo punto, aggiungete le spezie e, un po’ alla volta, la farina di farro setacciata. Mescolate prima con un cucchiaio, poi quando l’impasto sarà più duro, continuate a lavorarlo con le mani. Quando sarà liscio e omogeneo, formate una palla, copritela con della pellicola trasparente e mettetela in frigo per almeno mezzora. Passato questo tempo, riprendete l’impasto e, sul piano di lavoro spolverizzato con della farina, stendetelo con un mattarello ad uno spessore di circa ½ cm. Poi ricavate dei biscotti con uno stampino della forma che preferite (io, visto il periodo, ne ho usato uno a forma di stella). Infine, fate cuocere in forno statico preriscaldato a 200° per circa 10 minuti. Vi consiglio di controllare regolarmente la cottura, per evitare che si cuociano troppo.

NOTE:

La ricetta originale prevedeva 500 g di farina ma, mentre l’aggiungevo, mi sembrava troppa, infatti l’impasto rischiava di diventare troppo secco. Vi consiglio di aggiungerla un po’ alla volta e di fermarvi quando l’impasto avrà raggiunto la consistenza giusta: non dovrà essere né troppo molle (non dovrà attaccarsi alle mani), né troppo duro.

Alla prossima ricetta,

